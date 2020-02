Nowy Hyundai i20 - wymiary, silniki, wygląd, zdjęcia, co nowego. Nowe informacje tuż przed premierą

Nowy Hyundai i20 - wymiary

Nowy Hyundai i20 ma o 5 mm dłuższe i o 30 mm szersze nadwozie. Nowe proporcje podkreśla obniżony o 24 mm dach. Przeskok w kolejną generację to okazja do zwiększenia rozstawu osi o 10 mm, a to ten parametr, który przede wszystkim odpowiada za przestronność wnętrza, zwłaszcza na tylnej kanapie. Wspomniane poszerzenie nadwozia również wpłynęło pozytywnie na ilość miejsca w środku miejskiego modelu. Bagażnik? Także urósł. Dokładnie o 25 litrów i pomieści teraz 351 litrów.

O stylistyce nowego i20 pisaliśmy już w jednym z poprzednich materiałów. Odsyłamy was do niego lub naszej galerii, gdzie umieściliśmy wszystkie dotąd opublikowane zdjęcia i20. Producent podkreśla, że nowy wygląd to także niżej poprowadzona linia okien oraz okienko za tylnymi bocznymi drzwiami, które poprawiają widoczność.

Nowy Hyundai i20 - silniki

Co pod maską? Zgodnie z przewidywaniami - dwa silniki benzynowe.Jednostka 1.0 T-GDi dostępna jest w dwóch wersjach o mocy 100 KM lub 120 KM. Po raz pierwszy dostępny jest 48-woltowy, hybrydowy układ napędowy, opcjonalnie w wersji 100 KM lub standardowo w wersji 120 KM. 48-woltowy napędowy układ hybrydowy przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2 o 3-4 proc. Do wyboru jest siedmiobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów (7DCT) lub nowo opracowana sześciobiegowa inteligentna manualna skrzynia biegów (iMT).

Silnik 1.0 T-GDi 100 KM bez 48-woltowego układu hybrydowego dostępny jest z 7DCT lub manualną 6-biegową skrzynią biegów. Bazowy silnik 4-cylindrowy 1.2 MPi oferuje moc 84 KM i łączony jest pięciobiegową manualną skrzynią biegów.

Hyundai i20 2020 fot. Hyundai

Nowy Hyundai i20 - wnętrze

Wciąż czekamy na oficjalne zdjęcie wnętrza, ale wiemy już sporo o nowościach, jakie w nim zagoszczą. Miejski Hyundai dostanie w najwyższych wersjach aż dwa 10,25-calowe ekrany: jeden przed oczami kierowcy, drugi dotykowy w konsoli centralnej. Na pokładzie nie zabraknie indukcyjnej ładowarki, zestawu audio Bose oraz wygodnie rozmieszczonych wejść USB. Najważniejsze nowości:

cyfrowe wskaźniki o przekątnej 10.25”,

dotykowy ekran systemu nawigacji i multimediów 10.25”,

dotykowy ekran systemu multimediów 8”,

bezprzewodowy Android Auto and Apple CarPlay,

ładowarka indukcyjna do smartfona,

system łączności Bluelink z zaawansowanymi usługami typu connect.

Hyundai i20 szkic fot. Hyundai

Nowy Hyundai i20 - systemy wsparcia i bezpieczeństwa

Lista będzie bardzo długa:

Inteligentny tempomat oparty na nawigacji (NSCC)

Ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu(LDVA)

Asystent podążania na pasie ruchu (LFA)

Aktywny system monitorowania martwego pola (BCA)

Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)

Asystent zapobiegający kolizjom podczas jazdy do tyłu w trakcie parkowania (PCA-R)

Asystent parkowania (PA)

Inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA), teraz także z wykrywaniem pieszych i rowerzystów

Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)

System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW)

Asystent świateł drogowych (HBA)

Nowy Hyundai i20 - premiera

Szerszej publiczności nowy Hyundai i20 zostanie zaprezentowany podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego w Genewie. Szwajcarskie targi ruszają już trzecie marca. Będziemy na miejscu i z pewnością do nowego i20 jeszcze wrócimy.