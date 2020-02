Przejścia dla pieszych w Polsce. Są wyniki audytu przeprowadzonego przez GDDKiA

Gość: gość przed chwilą 0

"stan miejsc OCZEKIWANIA pieszego na przejście przez drogę"

widzicie lemingi?! Przejście nie jest przedłużeniem chodnika, na który wchodzimy z marszu! Zatrzymujemy się, patrzymy w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo i jeśli są warunki do przejścia, to przechodzimy. Jeśli nie ma, to "oczekujemy" na dogodny moment.