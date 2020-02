BMW serii 3 w Genewie. M340d xDrive oraz ładowane z gniazdka 330e

Zaczynamy od BMW M340d xDrive, a więc dowodu, że niemieccy producenci wciąż wierzą w silniki wysokoprężne. I bardzo dobrze, bo w klasie premium liczy się wybór, a na pewno znajdą się klienci, których zainteresuje trzylitrowy, rzędowy diesel o mocy 340 KM i 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wszystkie 700 Nm ma być dostępnych już od 1750 obr./min.

Standardem jest tu napęd xDrive oraz automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów Steptronic. M340d to także miękka hybryda z instalacja 48V. Ta zapewnia oczywiście niższe zużycie paliwa oraz niższą emisję CO2, ale w pierwszej informacji prasowej BMW skupia się raczej na dodatkowych 14 KM oraz szybszej reakcji na gaz. W końcu to wersja z literą "M" w nazwie.

Osiągi? 4,6 sekundy od 0 do 100 km/h w sedanie oraz 4,8 sekundy w kombi. Obydwie wersje rozpędzą się do 250 km/h. Deklarowane zużycie paliwa to odpowiednio 5,3-5,7 oraz 5,4-5,8 l/100 km.

BMW M340d xDrive 2020 fot. BMW

Obok M340d na halach targowych będzie stała także nowa trójka w hybrydowej odmianie 330e. W trzech wersjach: 330e Touring (napęd na tył), 330e Touring xDrive oraz 330e Sedan xDrive. "xDrive" u producenta z Bawarii oznacza oczywiście napęd 4x4. Na układ hybrydowy 330e składa się dwulitrowy silnik R4 o mocy około 181 KM oraz elektryczny, 111-konny motor. Łączna moc to 248 KM i 420 Nm, ale kiedy wciśniemy gaz do oporu, to na 10 sekund moc może wzrosnąć o kolejne 40 KM.

Jak szybkie są hybrydowe BMW serii 3? Tylnonapędowe 330e Touring rozpędza się do 100 km/h w 6,1 sekundy i osiąga 220 km/h prędkości maksymalnej. Na samym prądzie ma przejechać nawet 65 km. Kombi z napędem xDrive legitymuje się odpowiednio: 6,2 s, 214 km/h oraz 55 km. Najszybszą hybrydą będzie sedan 330e xDrive, bo jego liczby to 5,8 s, 224 km/h oraz 58 km zasięgu.

Ładowanie ze zwykłego domowego gniazdka do pełna ma zająć 5,7 godziny. BMW będą oczywiście obsługiwać także szybkie ładowarki.

BMW 330e 2020 fot. BMW