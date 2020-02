"Zakazać wjazdu do centrum", czyli czarne chmury nad SUV-ami. Są znacznie niebezpieczniejsze dla pieszych

Gość: Gość10 7 godzin temu Oceniono 28 razy 10

W tym tekście jeden wątek jest prawdziwy. SUV-y zużywają więcej paliwa na 100km niż auta osobowe. Zajmują więcej miejsca na parkingach, z pozoru są bardziej bezpieczne, przecież siedzi się wyżej, lepiej widać etc. To jednak nie jest główny problem. Głównym problemem jest to, że Elity polskie nie chcą się narazić "zwykłym" obywatelom i nic nie robią w temacie sprowadzanych do Polski w ilościach hurtowych z EU starych samochodów. Z reguły mają one >10 lat, między innymi z powodów norm spalin nie są dalej eksploatowane w EU. Cała EU chętnie pozbywa się tych aut. Tzw. SKP pozornie sprawdzają stan techniczny tych pojazdów. Nie słyszałem by z powodu złej emisji spalin auto nie przeszło przeglądu. Nagminnie wycinane są DPF-y, katalizatory. Proceder ten jest legalny w Polsce. Nikogo nie dziwi w EU, że 40% aut powyżej 5lat nie przechodzi badań technicznych. W Polsce największy szrot, czasami pełnoletni przechodzi badania i wszyscy mają się dobrze. To jest skandal i nieporozumienie. To powinniśmy zmienić a nie uznawać, że każdy powinien mieć samochód. W Niemczech jest mniej aut na 1000 mieszkańców niż w Polsce. Tam trzeba mieć kasę by jeździć starym autem. A w Polsce tolerujemy fakt, że po naszych drogach jeżdżą stare auta, które emitują 4-5 razy więcej substancji szkodliwych niż nowe, niż SUV-y. Zróbmy z tym porządek raz na zawsze. To powinien być priorytet. Niech nikt nam nie wmówi, że każdy powinien mieć samochód. A jeżeli tak to na jasnych i ściśle określonych zasadach z uwzględnieniem warunków technicznych.