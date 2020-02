Ulubione auta Kowalskiego w 2020 r. Toyota z ogromną przewagą

Gość: Obywatel 4 godziny temu Oceniono 9 razy 3

Nie da się ukryć, że Yaris z 2020 zjada konkurencję na śniadanie. Udany model. Jeszcze jak ktoś się szarpnie na hybrydę to może się okazać, że niejednego diesla lub benzyniaka na światłach zostawi. Do tego w pakiecie wyposażenie za które Skoda każe sobie dopłacać. Jeśli bym potrzebował typowo miejskiego autka to chyba nie ma porównania, ale że czasami wyjeżdżam dalej to padło na Corolle i też jestem zadowolony. Dla porównania jeszcze jeździłem nowym Tipo prze 2 tygodnie z wypożyczalni, autko z 1000km przebiegu jak odbierałem, i tam mnie wszystko denerwowało, od braku manewrowości po dziwnie zestrojoną skrzynie biegów.Do tego w Tipo poczułem się jak w starym Punto 2 (?), czyli, jakbym założył kask na głowę i próbował prowadzić samochód.