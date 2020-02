Prawo jazdy kategorii B. Będą nowe uprawnienia

angelus-silesius pół godziny temu 0

Dziś do 3,5 tony, od maja 2021 do 4,25 tony - opracowywana nowelizacja ustawy ma zwiększyć limit wagowy pojazdów, które będzie można prowadzić, mając prawo jazdy kategorii B.



Jest to konieczne, bo elektryczne baterie do aut to nie tylko nienadającą się do utylizacji trucizna (o recyklingu lepiej nie wspominać) ale też potworny ciężar. Kto miał akumulator w łapie, ten wszak wie. Albo wyjmij sobie, lemingu, baterię ze smartfona - zobaczysz ile to gó... waży.