Kubica w DTM. Orlen potwierdza, że Polak będzie jeździł BMW

Gość: fisher78 pół godziny temu 0

Oto jak marnotrawi się pieniądze z podatków. DTM - czyli coś, czego w Polsce nikt nie ogląda, nikt nie transmituje, rywalizują Audi, BMW i Mercedes, czyli marki które i tak nie musza się bić o nasze serca (bo w polskich realiach albo nas na nie stać, albo po prostu nie). I do tego Kubica... Zgrana karta. Jak tak dalej pójdzie, to za rok wystawią go w wyścigach rikszy na torze w Bombaju, byle by tylko jeździł.