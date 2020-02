Trzeci sygnał w karetkach i radiowozach. Kogut i syrena to za mało. Pojazdy na sygnale mają przerwać audycję radiową

Gość: p 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Pomysł niby słuszny, żeby w jakikolwiek sposób ostrzec wcześniej o nadjeżdżającej karetce czy straży, tylko nie bardzo sobie wyobrażam jak członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów (cóż za chwytliwa nazwa swoją drogą...) sobie wyobrażają, że to będzie funkcjonować? Zagłuszanie radia na wszystkich częstotliwościach na przykład sobie można wyobrazić (powodzenia w słuchaniu radia dla ludzi, którzy mieszkają przy większych arteriach...), ale jakim to niby cudem ma włączyć/wyłączyć/przełączyć np. odtwarzanie płyty w starszym aucie czy w jakimś tanim chińskim odtwarzaczu? No i mam nadzieję, ze samochody SOP też w to wyposażą - najwyżej z innym komunikatem, w stylu "SOP nadjeżdża ratuj się kto może!".