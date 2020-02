Kończy się pewna historia - Kia zamyka wyścigowy puchar Kia Platinum Cup

Po 14 latach organizowania jednej z najlepszych jednomarkowych serii wyścigowych jesteśmy zmuszeni zakończyć projekt Kia Platinum Cup

– powiedział Wojciech Szyszko, dyrektor zarządzający Kia Motors Polska i inicjator najdłużej trwającej serii wyścigowej samochodów jednego producenta w historii polskiego motorsportu.

To smutna wiadomość nie tylko dla fanów motorsportu. W ubiegłym sezonie miałam przyjemność dwukrotnie wystartować w pucharze Kia Platinum Cup. Mój wyścigowy debiut zaliczyłam na austriackim torze Red Bull Ring, by kontynuować tę przygodę na skąpanym w letnim słońcu czeskim Moście. Teraz okazuje się, że był to ostatni raz. Że więcej nie wejdę do parku maszyn i nie powiem "cześć mały" do czarno-czerwonej 99-tki.

Puchar z historią

Puchar Kia Platinum Cup zaczął się w 2006 roku i dla wielu młodych zawodników był najtańszą formą wejścia w świat profesjonalnego motorsportu. Dwa lata później (2008-2010) Kia Motors Polska organizowała równolegle dwie serie wyścigowe – z udziałem Kia Picanto i Kia Pro_cee'd. Wyścigi organizowane pod szyldem KPC odbywały się na najlepszych i najsłynniejszych torach w Europie, czasem nawet znanych z wyścigów Formuły 1. Od fantastycznego Red Bull Ringu strzeżonego przez żelaznego byka, przez nasz rodzimy Poznań, aż po legendarną włoską Monzę.

Kończy się pewien wspaniały rozdział w historii nie tylko polskiego motorsportu, ale również Kia Motors Polska. Po tylu latach organizowania najbardziej dostępnej, a często jedynej dostępnej dla zawodników serii wyścigowej, nigdy nie zastanawialiśmy się czy chcemy kontynuować to przedsięwzięcie, ale jak – z roku na rok – uczynić wyścigi Kia Picanto jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla zawodników. I nie mam w tym momencie na myśli jedynie nagród finansowych, które najlepszym zawodnikom pozwalały niemal zrefinansować koszty udziału w tej serii wyścigowej. Również pod tym względem wyścigi organizowane przez Kia Motors Polska wyróżniały się na tle innych serii. Fakt, że od 2015 roku odbywały się one pod szyldem „International Series sanctioned by the FIA”, czyli Światowej Federacji Sportu Samochodowego, najlepiej świadczy o poziomie organizacji wyścigów Kia Picanto

– powiedział Wojciech Szyszko.

Wszystkiemu winna elektromobilność?

Smutne (w moim przypadku) retoryczne pytanie "czemu?" ma prostą odpowiedź. Elektryfikacja. W tę stronę zmierza motoryzacja. A wyścigowy puchar małych, wściekłych i oklatkowanych Picanto zderzających się ze sobą na pierwszym zakręcie niczym pszczoły, które wyleciały z ula, nie wpisuje się w to co obecnie modne i "przyszłościowe".

Motoryzacyjny świat stawia przed producentami aut nowe wyzwania. Elektromobilność będzie w najbliższych latach słowem odmienianym przez wszystkie przypadki. Już wiadomo, że samochody elektryczne zawojują w przyszłości ulice i wiele wskazuje na to, że również tory wyścigowe i odcinki specjalne. Jestem pewien, że świat motorsportu usłyszy jeszcze o serii wyścigowej organizowanej przez Kia Motors Polska. Serii, w której będą brały udział samochody zgodne z duchem czasu i takiej, która będzie miała „błogosławieństwo” centrali Kia Motors

– powiedział Wojciech Szyszko.

Czy to znaczy, że "zieloni" dobrali się nawet do wyścigowego świata? Wyśrubowane normy kastrują już nie tylko codzienną motoryzację, ale także tę prowadzącą do pasji i przekraczania granic. W końcu nie od wczoraj powstają puchary elektrycznych samochodów, jak np. Formuła E.

Do dziś pamiętam dzień, w którym pierwszy raz przyjechałam na tor Red Bull Ring - na swój wyścigowy debiut. Gdy tylko wysiadłam z samochodu (jeszcze cywilnego, bo do Austrii pojechałam Kią Optimą), ogłuszył mnie ryk silników. Wówczas moje Picanto spało spokojnie w serwisowym namiocie, ja nie wiedziałam co mnie czeka, a nawierzchnia toru była mordowana przez obute w slicki samochody z serii FIA CEZ. Idąc do głównego budynku czułam świdrujące wibracje powietrza poruszanego przez pędzące po głównej prostej samochody. Ryk silników wwiercał mi się w głowę zapraszając do padoku. Mieszanka stresu, adrenaliny i tak gigantycznej ekscytacji, że do teraz pocą mi się dłonie na wspomnienie tamtych chwil. I wiecie czego współczuję przyszłym pokoleniom? Tego, że po przyjeździe na tor, usłyszą tylko ciszę.

