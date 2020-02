Cupra pokaże cztery nowe modele do końca roku. Będą to rózne wcielenia Leona

W 2020 roku marka Cupra, która oddzieliła się od macierzystego Seata, zaprezentuje światu cztery nowe modele. Choć oficjalny debiut Cupry Leona przewidziany jest na targi motoryzacyjne w Genewie, które odbędą się w marcu, nowe wcielenie sportowego modelu zobaczymy nieco wcześniej.

Już 20 lutego w Martorell nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby marki Cupra. Podczas wydarzenia będzie miała miejsce oficjalna premiera czterech pojazdów marki:

Cupra Leon hatchback;

Cupra Leon Sportstourer (kombi);

pierwszego elektrycznego samochodu wyścigowego Cupra e-Racer;

wyczynowego modelu Cupra Leon Competición.

Cupra Ateca fot. Cupra

Cupra Leon zadebiutuje w czterech odsłonach dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań kierowców. Każde wcielenie ma łączyć odważny design i sportowe osiągi - bo przecież o to chodzi w marce Cupra. Co ciekawe, pojawi się także napęd hybrydowy typu plug-in.

Leon w wersji CUPRA okazał się absolutnym bestsellerem ze sprzedażą na poziomie 44 tysięcy sztuk. Wprowadzając na rynek Cupra Leona, wzmacniamy markę i nadajemy nową tożsamość kultowemu modelowi

– mówi Wayne Griffiths, prezes CUPRY.

Obok dwóch wariantów typowo ulicznych pojawią się wersje wyścigowe. Nowy samochód Cupra Leon Competición (TCR) ma mieć nadwozie specjalnie dostosowane do sportowej jazdy, a także zoptymalizowany rozkład masy oraz poprawioną aerodynamikę. W dniu otwarcia Studia Cupra zadebiutuje również całkowicie elektryczny samochód Cupra e-Racer, przedstawiciel nowo powstającej klasy pojazdów E TCR.

Cupra Ateca fot. Cupra