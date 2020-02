100 zabitych pieszych w 40 dni. Połowa z nich na przejściach i w 95 proc. z winy kierowców

fafik.laciaty pół godziny temu Oceniono 26 razy 16

Jako pieszy i kierowca powiem tak - nikt z kierowców nie chce nikogo celowo zabić. Każdy ma obowiązek przestrzegać przepisów i uważać na innych użytkowników dróg. Czyli jest 50, to jedziemy 50. Jest 40, to 40. Nie wyprzedza się na pasach etc.

Natomiast piesi też powinni uważać. W starciu z samochodem są bez szans i na nic im pierwszeństwo.

Trzy proste zasady dla pieszych:

1. Daj się zauważyć. Noś odblaski, upewnij się, że kierowca Cię widzi. To, że Ty mnie widzisz, nie znaczy, że ja Ciebie też.

2. Rozejrzyj się, zanim wejdziesz na jezdnię. Ja mam taki zwyczaj, że jak widzę pieszego, który nie jest pewny czy może przejść, to mu mrugam światłami, że może (na znak, że go widzę i przepuszczam).

3. Jeśli kierowca Cię puszcza na pasach, to upewnij się, że jakiś debil go nie wyprzedza (to raz) i że kierowca jadący z drugiej strony Cię zauważył (to dwa), bo czasami sylwetka pieszego jest niewidoczna dla kogoś, komu z przeciwnego kierunku po oczach świeci inny samochód.