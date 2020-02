Chevrolet Corvette C3 Stingray w wynajmie na minuty Panek CarSharing

Carsharing staje się coraz bardziej popularny. Wielu kierowców na co dzień korzysta z wynajmu samochodów na minuty. W wielu przypadkach taka podróż opłaca się dużo bardziej niż zamawianie taksówki.

Hybrydowa flota

Panek CarSharing działa na terenie Warszawy, Lublina, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta. Samochodami jakie znajdziemy w ofercie wynajmu są przede wszystkim hybrydowe Toyoty - modele Yaris, C-HR i Corolla. Coraz częściej pojawiają się także Smarty, Seaty Arona, a nawet Mercedesy GLA.

Ciekawą pozycję stanowi grupa pojazdów Retro. Możemy wynająć na minuty takie klasyki jak Polonez, Fiat 126p i 125p, czy słynną Syrenę. W grudniu na warszawskich ulicach pojawił się także legendarny Pontiac Trans Am, a lada moment we flocie Panek CarSharing pojawi się Jeep Wrangler Sahara. Na przełomie lutego i marca do amerykańskiego klasyka dołączy kolejny zabytek zza wielkiej wody - Chevrolet Corvette C3 Stingray.

Jeep Wrangler Sahara, Panek CarSharing Panek CarSharing

Panek przemyca nietypową motoryzację na stołeczne ulice nie ze względu na jej praktyczność, a wizerunek. Trzeba przyznać, że to ciekawy (i wyjątkowo skuteczny) sposób zwrócenia uwagi na firmę i zapewnienie jej najlepszej reklamy.

Oddawany do usługi egzemplarz pochodzi z 1977 roku i przyjechał do Polski z Florydy. Wyprodukowano zaledwie 500 000 egzemplarzy tego modelu. Pod maską pracuje silnik V8 o pojemności 5,7 litra i mocy 190 koni. Zestawiono go z 3-stopniową automatyczną skrzynią biegów.

Ten samochód ciężko objąć rozumem, to typowe auto dla przyjemności, które ma spowodować, że użytkownik będzie delektować się jazdą. Jak zwykle nie zachęcamy do sprawdzania możliwości tego wehikułu, nie do tego został on kupiony. Wierzę w to, że zostanie doceniony i będzie traktowany z należnym mu szacunkiem

- komentuje Katarzyna Panek, Rzecznik PANEK S.A.

Ile kosztuje wynajem Chevroleta Corvette?

Chwvrolet Corvette C3 Stingray będzie dostępny w tej samej kategorii co Pontiac, czyli "Unique". Można się zatem spodziewać takiego samego cennika, czyli:

kilometr: 3 zł;

minuta jazdy: 2 zł;

minuta postoju: 1 zł.

Stawki są dość wysokie. Dla porównania wynajęcie bazowej Toyoty Yaris Hybrid kosztuje:

kilometr: 0,80 zł;

minuta jazdy: 0,50 zł;

minuta postoju: 0,20 zł;

a w taryfie Retro (obejmującej legendy polskiej motoryzacji):

kilometr: 0,80 zł;

minuta jazdy: 0,80 zł;

minuta postoju: 0,20 zł.

Niestety samochód nie będzie dostępny dla wszystkich kierowców. Aby wynająć na minuty kultową Corvette trzeba mieć historię przejazdów w wypożyczalni Panek opiewającą na co najmniej 500 zł. Mimo wszystko uważamy, że warto zacząć nabijać dodatkowe kilometry hybrydowymi Yarisami...

