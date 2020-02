Takiego auta CR7 jeszcze nie miał. Na urodziny Ronaldo dostał od dziewczyny limitowanego Brabusa G V12 900

Łatwiej chyba wymienić supersamochody, którymi Cristiano Ronaldo nie jeździł niż te, które Portugalczyk posiada. CR7 jest na tyle znanym miłośnikiem motoryzacji, że był nawet zapraszany przez Bugatti na przedpremierowe testy ich najnowszego modelu, 1500-konnego Chirona. To nie powinno dziwić, bo Cristiano ma w swoim garażu dwa samochody tej marki. Ma też najdroższe i najszybsze propozycje od Lamborghini, Ferrari i McLarena oraz absurdalnie luksusowego SUV-a Rolls-Royce'a. Do jego bogatej kolekcji trudno byłoby dodać cokolwiek, co mogłoby zrobić na nim wrażenie.

Jego partnerce się to jednak udało. Hiszpańska modelka Georgina Rodriguez z okazji 35. urodzin podarowała mu Brabusa G V12 900. Krótki filmik na jej Instagramie robi furorę w internecie. Już obejrzało go prawie 10 milionów ludzi.

Brabus G V12 900? To ściśle limitowany projekt na bazie Mercedesa Klasy G. G V12 900 został zaprezentowany podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie w 2019 roku, a słynny tuner zapowiedział, że powstanie zaledwie dziesięć sztuk tego potwora. Spokojnie można go tak nazwać, bo pod maską pracuje tu podkręcony przez inżynierów Brabusa silnika V12, który pożyczono z Mercedesa S600 L.

Po kuracji ma 6,3 litra pojemności, aż 900 KM mocy i 1500 Nm maksymalnego momentu obrotowego (dla dobra skrzyni elektronicznie moment jest obniżony do 1200 Nm). Dla porównania najmocniejsza Klasa G oferowana przez Mercedesa ma silnik 4.0 V8 585 KM i 850 Nm (G63). Jak obłędna moc Brabusa przekłada się na osiągi? 3,8 sekundy od 0 do 100 km/h i 280 km/h prędkości maksymalnej. W terenówce.

Cena? Przy takich samochodach trudno mówić o konkretnych kwotach, bo bardzo dużo zależy od klienta i konfiguracji. W mediach przewija się jednak "około 670 000 dolarów", czyli ponad 2,6 miliona w złotówkach.

