World Car of the Year 2020. Znamy półfinalistów. O tytuł powalczą marki z Japonii, Korei i Europy

Finał World Car of the Year 2020 będzie miał miejsce podczas kwietniowego Salonu Samochodowego w Nowym Jorku. Tam poznamy światowy Samochód Roku (nagroda główna) oraz laureatów w kilku innych kategoriach. W zeszłym roku bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Jaguar I-Pace. Które modele mają szansę na triumf w tym roku? Oto półfinaliści.

REKLAMA

World Car of the Year - nagroda główna

Hyundai Sonata

Kia Soul EV

Kia Telluride

Range Rover Evoque

Mazda 3

Mazda CX-30

Mercedes CLA

Mercedes GLB

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Luksusowy Samochód Roku (World Luxury Car):

BMW X5

BMW X7

Mercedes EQC

Porsche 911

Porsche Taycan

Sportowy Samochód Roku (World Performance Car):

BMW M8

Porsche 718 GT4

Porsche 911

Porsche Taycan

Toyota GR Supra

Miejski Samochód Roku (World Urban Car)

Kia Soul EV

Volkswagen T-Cross

Mini Cooper SE

Peugeot 208

Renault Clio

Najbardziej stylowe auto spośród wszystkich kandydatów (World Car Design of the Year):

Alpine A110S

Mazda 3

Mazda CX-30

Peugeot 208

Porsche Taycan

>>> Zobacz. Patrzyła w telefon i pewnie weszła na pasy. Policja pokazuje nagranie

Światowy Samochód Roku 2020

Kapituła WOTY składa się z 80 jurorów z całego świata, w tym polskiego reprezentanta Maciej Pertyńskiego - niezależnego dziennikarza i popularnego vlogera. Co ciekawe, Maciej jest także jurorem w naszym konkursie The Best of Moto.pl.

To półfinały. Podczas marcowego salonu samochodowego w Genewie, z każdej kategorii zostanie wyłonionych trzech pretendentów do miana najlepszego. Ostateczne wyniki poznamy 8 kwietnia 2020 r. podczas New York Auto Show.