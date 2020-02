Ruszają prace nad kolejną drogą ekspresową na Pomorzu. Powstanie nowy fragment S11

matamzimu wczoraj 0

szczerze mówiąc to nie kumam. co takiego było w przebiegu starej trasy że robią taki slalom? za prosta? chcą zrobić dojazd do nieużywanego lotniska? na mapie to wygląda jakby uparli się drogę prowadzić lasem. zna ktoś argumenty za tym wariantem? przecież poprowadzenie drogi nowym przebiegiem poważnie zwiększa koszty