Kupujemy używane: Volkswagen Golf VI GTI - opinie, awarie, na co zwrócić uwagę. Hot hatch za rozsądne pieniądze

VW Golf VI GTI - opinie. Szlagier od dekad

Od 2008 do 2013 roku w salonach była obecna szósta generacja kompaktowego szlagieru z Wolfsburga. W rzeczywistości jest to tylko nieznacznie zmodernizowana generacja piąta. Klienci mieli do wyboru trzy i pięciodrzwiowego hatchbacka, funkcjonalne kombi i kabriolet. W każdym wypadku otrzymujemy estetycznie narysowane nadwozie wzorowo zabezpieczone przed korozją. Dopiero kultowa wersja GTI dysponuje nieznacznie zmodyfikowanymi zderzakami sugerującymi, że mamy do czynienia z czymś więcej, niż przeciętnym Golfem. Wyróżników jest niewiele. Niemniej, fani modelu rozpoznają go z daleka.

REKLAMA

Ogromna popularność Golfa VI pozwala wybierać pomiędzy szeregiem dostępnych egzemplarzy – znaczna część pochodzi z polskiej sieci dilerskiej. Obłe nadwozie otrzymało także powłokę lakierniczą wzorowo znoszącą trudy eksploatacji. Dostępne fabrycznie były 18-calowe obręcze ze stopów lekkich i biksenonowe reflektory z funkcją doświetlania zakrętów.

Jak wykonane jest wnętrze Volkswagena Golfa VI GTI?

Wnętrze w odmianie GTI nie razi ubogim wyposażeniem, typowym dla wielu przeciętnych odmian silnikowych. Wykończone charakterystyczną kratą siedziska zapewniają skuteczne podparcie ciała w zakrętach, bez utraty komfortu w codziennym użytkowaniu. Oczywiście, wciąż dysponujemy funkcjonalnym nadwoziem, zabierającym na pokład w komfortowych warunkach cztery dorosłe osoby wraz z bagażem – 350 litrów. Do dyspozycji jest też nawigacja z kolorowym, dotykowym ekranem, tempomat, niezłe nagłośnienie i kilka podstawowych systemów bezpieczeństwa.

Volkswagen Golf GTI - silnik, awarie, opinie. TFSI lubi olej

Źródłem siły napędowej Golfa VI GTI pozostaje dobrze znana z innych pojazdów koncernu VAG jednostka 2.0 TFSI. W tym przypadku generuje 210-235 KM i 280-300 Nm. Czterocylindrowa konstrukcja wyposażona została w bezpośredni wtrysk paliwa i łańcuch rozrządu, który w teorii jest rozwiązaniem bezobsługowym. Niestety, 2.0 TFSI cierpi na szereg wad. Szybko rozciągający się łańcuch rozrządu wymaga regularnej kontroli – w skrajnym przypadku może przeskoczyć lub nawet zerwać się, demolując silnik. Jedynym rozwiązaniem problemu jest profilaktyczna wymiana hałasującego łańcucha – koszt operacji to około 2000 złotych. Lepsze to, niż ewentualny remont motoru. Taki proces nierzadko pochłonie ponad 10 tysięcy zł.

Kolejnym wyzwaniem jest duże zużycie oleju silnikowego, powodowane wadliwymi pierścieniami silnikowymi. Mechanicy zalecają częste kontrole poziomu i bieżące uzupełnianie poziomu oleju. Obecność bezpośredniego wtrysku paliwa wyklucza ekonomiczny sens montażu instalacji gazowej. Rozsądne obchodzenie się z pedałem gazu pozwala utrzymać spalanie na poziomie 10 litrów na setkę. Golf GTI dostępny był z manualną, sześciostopniową przekładnią lub dwusprzęgłową DSG gwarantującą błyskawiczną zmianę przełożeń w każdych warunkach. O ile wymiana sprzęgła w skrzyni ręcznej to koszt około 1500 złotych, o tyle regeneracja przekładni DSG z łatwością pochłonie 5-6 tysięcy złotych. Warto wziąć pod uwagę fakt, że kierowcy ostrej odmiany nie obchodzili się lekko z pedałem gazu. Ryzyko poważnej awarii po 7-10 latach eksploatacji jest całkiem spore. Z drugiej strony, możemy liczyć na bardzo dobre prowadzenie i niezłe osiągi. Już podstawowa wersja (210 KM) przyspiesza do setki w 6,9 sekundy i rozpędza się do 240 km/h.

Ile kosztuje używane GTI? VW Golf VI GTI - ceny

Oferta szóstej generacji Golfa w specyfikacji GTI jest całkiem pokaźna. Pośród ogłoszeń znajdziemy około 50 sztuk usportowionej wersji. Większość egzemplarzy może pochwalić się bardzo bogatym wyposażeniem i rozsądnym przebiegiem rzędu 100-150 tysięcy kilometrów. Na auto w przyzwoitym stanie trzeba przeznaczyć około 40-43 tysięcy złotych.

Używany Golf GTI - opinie.

Volkswagen Golf GTI potrafi skutecznie podnieść emocje na każde życzenie kierowcy. Doładowana jednostka napędowa ochoczo zabiera się do pracy w każdych warunkach. Niestety, musimy pogodzić się ze stosunkowo wysokim zużyciem paliwa i wyższymi kosztami bieżącego serwisowania. Golf przypadnie do gustu miłośnikom klasyki i stonowanych kształtów. Przekonuje pewnością prowadzenia, żywiołową reakcją na dociskanie gazu i porządnym wykończeniem wnętrza.

>>> Zobacz. Jak wybrać bezpieczne płyny eksploatacyjne? Odpowiada rzecznik ITS