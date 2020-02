Kupujemy używane: Nissan Juke I - opinie, awarie, najlepsze wersje. To wciąż jeden z najciekawszych crossoverów

Obecnie pośród crossoverów segmentu B znajdziemy kilkanaście propozycji. Kilka lat temu sytuacja wyglądała nieco gorzej, ale klienci też mieli niezły wybór. Do wyróżniających się propozycji należał Nissan Juke. To wciąż ciekawa propozycja, możemy liczyć na sporą dawkę oryginalności i wiele sprawdzonych rozwiązań.

Używany Nissan Juke - co psuje się najczęściej? Która wersja jest najlepsza?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, Nissan z producenta nijakich pojazdów przeistoczył się w odważną markę stawiającą przede wszystkim na niszowe konstrukcje. Jednym z ciekawszych przykładów jest model Juke, dostępny w Europie od 2010 roku. Niebanalnie narysowane nadwozie nawet dziś przyciąga spojrzenia i wywołuje uśmiech na twarzach przechodniów i innych kierowców. Wyłupiaste światła przednie, masywne błotniki i przysadzista linia dachu tworzą niepowtarzalne wrażenie.

Co ważne, Juke w przeciwieństwie do starszych Nissanów został wzorowo zabezpieczony przed korozją. Podstawą do budowy miejskiego crossovera była architektura znana z modelu Micra. W 2014 przeprowadzono lifting, choć zmiany na zewnątrz są trudne do zauważenia. Karoseria mierzy 413,5 centymetra długości, 176,5 szerokości i 156,5 wysokości.

Jak wykonany jest Nissan Juke?

Wbrew pozorom, wnętrze nie zostało przeszczepione z Micry. Tutaj również znajdziemy odrobinę dynamicznych kształtów. Niemniej, całość zaprojektowano z dużym naciskiem na łatwość obsługi i staranny montaż – większość tworzyw jest twarda, lecz dokładnie spasowana. Na fotelach przestrzeni nie zabraknie nikomu, również pozycja za kierownicą pozwala na wygodne pokonywanie dłuższych tras. Trochę dłuższe mogłyby być natomiast siedziska. Niestety, opadająca linia dachu i płyta podłogowa pochodząca z Micry przekłada się na niewielką ilość miejsca na kanapie. Tutaj komfortowe warunki znajdą jedynie najmłodsi. Bagażnik mieści 207-251 litrów bagażu, spełniając zakupowe wymagania. W kwestii wyposażenia dodatkowego, Juke oferować może „pełną elektrykę”, automatyczną klimatyzację, panoramiczne okno dachowe, skórzaną tapicerkę, archaiczną – kolorową nawigację i rozbudowane nagłośnienie.

Używany Nissan Juke - najlepsze silniki. Postaw na benzynową jednostkę

Skromna paleta jednostek napędowych okazuje się w zupełności wystarczająca. Mechanicy zdecydowanie polecają podstawowy silnik benzynowy 1.6 o mocy 117 KM. W połączeniu z pięciostopniową przekładnią manualną gwarantuje wystarczające osiągi przy niskich kosztach serwisowania. Przy zachowaniu zalecane przez producenta interwału wymiany oleju (30 tysięcy kilometrów), przedwcześnie mogą się zużywać panewki – około 1000 złotych. Oszczędni kierowcy z powodzeniem mogę zainwestować w montaż instalacji gazowej – jednostka ma wielopunktowy wtrysk paliwa. Rutynowa wymiana rozrządu to koszt około 600 złotych.

W późniejszych latach producent wprowadził znaną z innych modeli Renault i Nissana czterocylindrową konstrukcję 1.2 DIG-T o mocy 115 KM. Dzięki doładowaniu zaskakuje elastycznością i ochoczą reakcją na ruch prawej stopy. Wielu użytkowników narzeka jedynie na zwiększone zużycie oleju. Na szczycie gamy stoi czterocylindrowa konstrukcja 1.6 DIG-T o mocy 190-200 KM i momencie obrotowym na poziomie 240-250 Nm. Producent zastosował bezpośredni wtrysk paliwa, co miało zwiększyć efektywność jednostki. W praktyce okazuje się nad wyraz paliwożerna. Ewentualna regeneracja turbosprężarki to koszt około 1500 złotych, natomiast kompletnego zestawy sprzęgła około 2000 złotych. Spory moment obrotowy i osiągi na poziomie 8 sekund do 100 km/h negatywnie wpływają na trwałość przegubów i łożysk półosi.

Używany Nissan Juke - silniki diesla. Którego diesla wybrać?

Ciekawą propozycją jest również jedyny diesel w gamie. 1.5 dCi generuje 110 KM i 240 Nm. Sprawdza się zwłaszcza w dalszych podróżach, gdzie potrafi zaskoczyć ascetycznym charakterem – uzyskanie średniego spalania poniżej 4,5 litra na 100 km nie stanowi większego wyzwania. Specjaliści sugerują skrócenie interwału wymian oleju do 10-15 tysięcy kilometrów i stosowania paliwa sprawdzonej jakości. Wrażliwe na jego jakość wtryskiwacze łatwo ulegają uszkodzeniu – koszt regeneracji to około 600 złotych za sztukę.

W standardowych odmianach Juke korzysta z nieskomplikowanego układu jezdnego z kolumnami McPhersona z przodu i belką skrętną z tyłu. Jednak wersje z opcjonalnym napędem na cztery koła przy tylnej osi otrzymały układ wielowahaczowy – dodatkowo napęd 4x4 łączony jest tylko z bezstopniową przekładnią automatyczną i najmocniejszym motorem benzynowym.

Używany Nissan Juke - ceny. Ile kosztuje Juke na aukcjach?

Dzięki świetnej sprzedaży w pierwszych latach produkcji, na rynku nie brakuje zadbanych egzemplarzy z polskiego salonu. Dominują wersje benzynowe, na które zdecydowanie warto postawić. Modele z pierwszych lat kosztują około 30 tysięcy złotych. Co ciekawe, diesle są tańsze od benzynowych odpowiedników.

Używany Nissan Juke - opinie

Awangardowe podejście do segmentu B crossoverów wcale nie oznacza podwyższonych wydatków serwisowych, czy problemów z dostępnością części. Wręcz przeciwnie. Auto ma sprawdzone jednostki napędowe i niezłe właściwości jezdne. Do pokonywania miejskich krawężników w sam raz. Dobrym wyborem w Juku będzie podstawowy, wolnossący motor benzynowy.

