Opłata za brak biletu w strefie płatnego parkowania ma wzrosnąć do 250 zł

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze w godzinach 8:00-18:00. Za pierwszą godzinę płacimy 3 złote, później stawki nieco się zmieniają.

REKLAMA

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie obowiązują następujące stawki za postój:

minimalna opłata za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju,

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,20 zł,

czwarta i kolejne godziny – po 3,00 zł.

Zatem kierowca, który zaparkuje swoje auto o 8 rano i zostawi je tam do godziny 18, zapłaci 31 zł 80 gr. Jeśli natomiast nie wniesie opłaty w parkometrze (i zostanie "złapany"), opłata dodatkowa jaką będzie musiał uiścić, wyniesie 50 zł. Dlatego wielu kierowców wychodzi z założenia, że "nie opłaca" im się płacić za postój. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta

E-kontrole przynoszą efekty

Od 7 stycznia w Warszawie działa system e-kontroli opłat za parkowanie. Dwa elektryczne samochody Zarządu Dróg Miejskich przemieszczają się po stołecznych ulicach i skanują tablice rejestracyjne zaparkowanych pojazdów. E-kontrola pozwala szybciej niż w przypadku pieszego patrolu zweryfikować, który kierowca nie opłacił postoju.

O efektach wprowadzenia e-kontroli pisaliśmy tutaj: E-kontrola opłat parkingowych w Warszawie. Mamy statystyki - kierowcy częściej płacą

Za niski "mandat"

Dokument, który możemy znaleźć za wycieraczką samochodu jeśli nie opłaciliśmy postoju, nie jest mandatem. Mandaty może wystawiać tylko policja i straż miejska. Zarząd Dróg Miejskich może ukarać nas Dokumentem Opłaty Dodatkowej. Za brak biletu potwierdzającego opłacenie postoju w strefie płatnego parkowania zapłacimy 50 zł. To stosunkowo niska cena, która nie wystarcza, by zmotywować kierowców do regularnego uiszczania opłat za parkowanie. Planowane są zatem spore podwyżki.

Pojazd kontrolujący płatne parkowanie w Warszawie Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Decyzję o urealnieniu stawek w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego podejmuje rada m.st. Warszawy na mocy uchwały. Zapytaliśmy zastępcę naczelnika Zarządu Dróg Miejskich, Karolinę Gałecką, o perspektywy zwiększenia stawek w stolicy:

Nie jest tajemnicą, że już w zeszłym roku prezydent Trzaskowski zapowiadał zmiany stawek ze względu na to, że przy tak niskich opłatach, które są obecnie, cele SPPN nie mogą być skutecznie realizowane. Celem strefy jest bowiem wymuszenie rotacji na miejscach postojowych i spowodowanie, żeby ci kierowcy którzy nie muszą, nie wjeżdżali do centrum.

Potwierdza się również teza, że kierowcy wolą zaryzykować "mandat" w wysokości 50 zł kilka razy w miesiącu, niż codziennie płacić za parkowanie:

Część kierowców nie płaciło licząc, że danego dnia unikną kontroli, a jeśli nawet kontrola odbyła się opłacało im się zapłacić 50 zł raz czy dwa w miesiącu, niż płacić za parkowanie.

Za parkowanie zapłacimy więcej

Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego nie były zmieniane od 2008 roku. Od tamtego czasu samochodów w centrum znacznie przybyło, a zaparkowanie w stolicy często graniczy z cudem. Prezydent Warszawy planuje następujące podwyżki:

pierwsza godzina miałaby kosztować 3,90 zł (obecnie 3,00 zł),

druga godzina – 4,60 zł (zamiast 3,60 zł),

trzecia godzina – 5,50 zł (obecnie 4,20 zł),

czwarta i każda kolejna godzina – 3,90 zł (zamiast 3,00 zł).

Wzrosnąć ma też kara za niewniesienie opłaty – z 50 do aż 250 zł. 170 zł zapłacimy w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od wezwania, a 100 zł – jeśli będzie to pierwszy przypadek naruszenia przepisów.

Kiedy zostaną wprowadzone wyższe stawki?

Nowe stawki za parkowanie i pięciokrotnie wyższa kara za brak biletu parkingowego na pewno zaczną obowiązywać w tym roku. Władze miasta jeszcze nie zdradzają konkretnej daty, ale wiele razy padała deklaracja "lato 2020". Taki orientacyjny termin podał m.in. prezydent Warszawy przy okazji zapowiedzi dużych zmian w parkowaniu. Wtedy pokazano także mapę nowych stref płatnego parkowania:

Lublin. Strefa płatnego parkowania JAKUB ORZECHOWSKI