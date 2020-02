Przekroczył prędkość o 150 km/h, jechał aż 209 km/h. Teraz zapłaci prawie 4500 zł kary

Prawie 150 km/h więcej na liczniku niż dopuszczało ograniczenie prędkości to rekord zeszłorocznej majówki. Kierowca został złapany przez fotoradar w Kleszczanowie w województwie świętokrzyskim. Na zdjęciu widzimy forda, który jedzie aż 209 km/h. Na tej drodze ograniczenie prędkości to 60 km/h. Dlaczego sprawa ma finał dopiero teraz? Właściciel pojazdu, jak się później okazało również jego kierujący, odmówił wskazania kto prowadził wtedy jego pojazd.

Inspektorzy wezwali 31-latka na przesłuchanie. Dowód w postaci zarejestrowanego zdjęcia nie pozostawił wątpliwości. Auto, którym tak drastycznie przekroczono prędkość prowadził mężczyzna, którego przesłuchiwali inspektorzy

- podaje GITD. Kierowca przyznał się w końcu do prowadzenia pojazdu, wyraził skruchę i poprosił o łagodną karę. Maksymalny mandat w takiej sytuacji to 500 złotych. Inspektorzy uznali jednak, że tak rażące łamanie przepisów nie może być ukarane tak niską karą. Skierowali sprawę do sądu. Niedawno zapadł wyrok. 4 000 zł grzywny oraz 470 zł kosztów sądowych. Kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące, a do jego konta przypisanych zostanie 10 pkt. karnych.

