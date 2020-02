Nowa Skoda Octavia RS będzie hybrydą. Na szczęście nie tylko - mają być trzy silniki

Nowa generacja Skody Octavii RS oficjalnie zadebiutuje 3 marca 2020 roku podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Już teraz marka pokazała szkice, na których widać zarys auta. Masywny przód, ostre przetłoczenia i czarne, charakterystyczne dla RS-a, detale sprawiają, że usportowiona Skoda zapowiada się bardzo obiecująco.

REKLAMA

Gama silnikowa

Nowa Skoda Octavia RS będzie dostępna w kilku wersjach silnikowych. Poza benzynowym 2.0 TSI i wysokoprężnym 2.0 TDI, pojawi się też odmiana hybrydowa typu plug-in - RS iV. Wersja ta ma generować 245 KM co zapewni jej sportowe osiągi, przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa i niskiej emisji CO2.

Skoda Octavia RS 2020 teaser Skoda

Póki co litraż hybrydowej wersji nie jest znany. Można jednak podejrzewać, że będzie to jednostka z hybrydowego modelu Superb. W okręcie flagowym marki motor 1.4 TSI generuje 218 KM, zatem "podkręcenie" go do 245 KM nie będzie problemem.

Dwa oblicza

Nowa Octavia RS będzie występowała w dwóch wariantach nadwozia - zarówno jako liftback jak i kombi. Wymiary obu wersji są takie same, więc wybór zależy tylko od preferencji bagażowych. Wizualnie RS ma przyciągać uwagę czarnymi detalami, przednim i tylnym dyfuzorem, szerokimi końcówkami wydechów a także spoilerem, który w liftbacku trafi na tylną klapę, a w wersji Combi - na krawędź dachu.

Oficjalny debiut Skody Octavii RS odbędzie się podczas Samolu Samochodowego w Genewie.

Skoda Octavia RS 2020 teaser Skoda