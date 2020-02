Kierowca z Ukrainy dostał 18 mandatów na raz. Przez nieznajomość polskich przepisów

Jak można dostać 18 mandatów w jednym dniu? Zawodowy kierowca z Ukrainy zbierał je przez dłuższy czas. Prowadził kilkudziesięciotonową ciężarówkę i bardzo często pokonywał odcinek objęty nadzorem CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) w Lubinie. I tam przekraczał prędkość.

Odcinek, na którym uwieczniły go kamery, to obszar zabudowany, na którym dopuszczalna prędkość została podwyższona znakiem do 70 km na godz. Trzeba jednak pamiętać, że do takiego znaku mogą się stosować kierowcy samochodów osobowych, a nie obowiązuje on pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 3,5 ton. Kierowca o tym nie wiedział i znacznie przekraczał dozwoloną prędkość. CANARD przyłapał go na jechaniu nawet 87 km na godz.

18 mandatów za... nieznajomość prawa fot. GITD

System CANARD za szybko jadącą ciężarówkę zarejestrował 18 razy. Podczas wizyty w delegaturze GITD w Wrocławiu, kierowca zapłacił łączną grzywnę w wysokości 2,8 tys. zł.

