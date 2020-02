Moto 2030. Rusza nowy cykl na Gazeta.pl

Plan miliona samochodów elektrycznych do 2025 roku został niedawno urealniony. Dziś rząd zakłada, że za pięć lat po polskich drogach będzie jeździło 600 tys. samochodów na prąd, ale wliczając w to hybrydy, czyli samochody spalinowe wspierane niewielkimi silnikami elektrycznymi. Spora obniżka prognoz, ale nie wpływa to na fakt, że świat motoryzacji zmienia się w bardzo dynamicznym tempie.

Ludzie w końcu zdali sobie sprawę z faktu, że spalanie nie jest najlepszą metodą pozyskiwania energii. Również w samochodach. Najnowocześniejsze silniki spalinowe tylko 40 proc. energii pochodzącej ze spalania paliwa potrafią przemienić w energię wykorzystywaną do napędzania kół samochodu. Reszta, czyli aż 60 proc., ulatnia się w postaci ciepła. Oznacza to, że płacąc 100 zł za paliwo na stacji, 60 zł wyrzucamy. A mowa tu tylko o najnowocześniejszych silnikach benzynowych. Starsze konstrukcje tzw. efektywność cieplną mają na znacznie mniejszym poziomie.

W obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na tak znaczące straty. Globalne ocieplenie to fakt, podobnie jak niezaprzeczalnie znaczący wpływ działalności człowieka na stan powietrza i zanieczyszczenie planety. Transport jest niestety jedną ze składowych tej działalności.

Moto 2030. O czym będziemy pisać

To ekscytujące żyć w czasach tak dynamicznych, namacalnych zmian. Samochody hybrydowe, hybrydy typu plug-in, samochody elektryczne, napędy wodorowe, samochody autonomiczne, auta komunikujące się z sygnalizacją świetlną, by wymusić zieloną falę, drogi przyszłości, a nawet opony, których nie trzeba wypełniać powietrzem - o tym będziemy pisać w Moto 2030. O dynamicznych zmianach, które dzieją się na naszych oczach, o tych, które są już za rogiem i o tych, o których dopiero się mówi.

Cykl będzie pojawiać się raz w tygodniu w piątki na stronie głównej Gazeta.pl oraz na Moto.pl. W każdej części będziemy bardzo rozlegle omawiać tematy związane z elektromobilnością, nowoczesnymi technologiami w branży moto i ekologią. Rozpoczynamy tekstem o polskim samochodzie elektrycznym. Można go przeczytać tutaj: Polski samochód elektryczny to dziś kwestia wiary. Co o nim wiemy i dlaczego tak niewiele? [MOTO 2030]