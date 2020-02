Nowa Kia Sorento. Kia pokazuje szkice, zachodnie media zdjęcia szpiegowskie. Bez kamuflażu

wookiee.chewbacca 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

A będzie mieć mocny silnik z 8-9 biegami, aby przy 150km/h było 1800 obr/min silnika? Ciekaw jestem, czy będzie mieć podstawowe wyposażenie, jak grzane, chłodzone fotele z masażem, HUD, kamera podczerwona z rozpoznawaniem ludzi i zwierząt w nocy, aktywny tempomat z prowadzeniem samochodu, kamery do parkowania i czujniki odległości dookoła samochodu, wbudowany hot-spot do internetu, automatycznie przyciemniane lusterka, automatycznie wysuwane słony przeciwsłoneczne dla pasażerów itd. Jeśli tego nie będzie mieć to po prostu będzie kolejny fikuśny koreański blaszak.