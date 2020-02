Nowa Skoda Octavia wyceniona. Będzie kosztować 82 200 zł, ale póki co to prawie 95 tys. zł

Gość: Irbis78 5 godzin temu Oceniono 13 razy 11

Nowa Polityka Volkswagena - Skoda ma być jak Dacia? Tak to było? No cóż. Widzę to tak:

Z Octavią nie dało się już nic zrobić bo była gotowa, więc sprzedajmy ją w cenie Superba (90 tys. zł kosztowała Skoda Superb od chwili debiutu, do face liftingu w 2019 roku w podstawowej wersji wyposażenia, ale z silnikiem 1,4 TSI). Obecnie za podobną cenę otrzymamy Octavię 1,0 TSI 110 KM. Co to oznacza dalej? W celu uniknięcia wewnętrznego kanibalizmu VAG Skoda Superb (obecnie 100 tys. zł) zostanie skasowana w portfolio Skody, albo jeszcze rozciągnięta i jeszcze podrożeje i będzie udawała Audi A6, w cenie Passat +20%.

Już Scala bazująca na Ibizie udaje kompakta, już Kamiq bazujący na Scali udaje nowy model, a o numer większe Yeti było od niego tańsze przed zastąpieniem przez Karoqa. Ciekawi mnie co zrobią z Fabią. Chyba cena bazowa 58 tys. zł. Zaczynam wierzyć w to co mówili przedstawiciele VAG. Jeśli ruszą dopłaty do elektryków, to VW ID stanie się drugim Golfem - bo będzie tańszy. Osobiście myślę, że taniej niż 90 tys. można mieś wiele innych kompaktów.