Samochody 500+. 500 tysięcy złotych plus. Ile takich aut kupili Polacy w zeszłym roku?

Nikt niczego nie kupuje.

Wszystko na sp馧ki i firemki.

Potem wszyscy m康rzy analitycy i dziennikarze szukaj powod闚, dlaczego polscy pracownicy nadal zarabiaj ma這 w stosunku do swoich pracodawc闚.

No w豉郾ie dlatego - kto na te fury musi odda cz窷 swojej pensji.



Pami皻am jedno z pierwszych wra瞠 spod zak豉du produkcyjnego Volkswagena w Wolfsburgu sprzed wielu lat. Na parking s逝瘺owy podje盥瘸j nowe Passaty, zar闚no kady zarz康zaj帷ej jak i .....zwyk造ch pracownik闚 poszczeg鏊nych dzia堯w koncernu.

Tak jest do dzi na Zachodzie. A u nas nowiutkie Jaguarki i Lexusiki przez zak豉dem i ci庵貫 odpowiedzi na zapytania o podwy磬i : " Panie Damianie - nie ma przestrzeni na podwy磬i, widzi Pan jak s豉bo si kr璚i z zam闚ieniami, prawda? Koszt pracy taaaaaki wysoki".

Jestem daleko od tego co wszyscy widzimi doko豉 nas?