Ile czasu po wypiciu można prowadzić samochód? Ile promili po jednym piwie, wódce czy winie?

Gość: Kierowca w Niemczech 4 miesiące temu Oceniono 49 razy 37

"Jedno piwo. Po godzinie od wypicia - 0,38 promila." Sorry panie redaktorze, ale to chyba był Wojak 9%!!!!. Mam dokładnie 180cm 80kg i alkoma wykalibrowany. Po wypiciu Lecha 5.6% po godzinie mam 0.25 po 2 godzinach 0.18. (czyli można jechać legalnie), żołądek w połowie pełny. Dokładnie podobne wartości wychodzą nawet tutaj: ilemogewypic[.]pl

Statystyki w Polsce są tak fatalne, bo nabijają ją w zdecydowanej mierze wczorajsi, do tego mamy dość niski próg 0.2. W Niemczech i Szwajcarii jest 0.5, a Wielkiej Brytanii i na Malcie nawet 0.8. Mimo tego mają oni wszyscy mniej wypadków/złapanych po alkoholu niż Polacy. Niemcy po jednym piwie wsiadają za kierownicę i jadą po firmowej imprezie normalnie do domu, wiem bo pracuję to od lat! Tylko, że Niemiec potrafi zatrzymać się na jednym, polak dopiero zaczyna tu jest problem a nie w tym bezsensownym progu 0.2 Promila. Taki skacowany Niemiec ma aż do 0.5 buforu a nie jak Polak do 0.2.