Polski kierowca widzi fotoradar i panikuje. Średnio jedziemy o 20-30 km/h za wolno

super_hetero_dyna 7 miesięcy temu Oceniono 7 razy 5

Przed wjazdem do tunelu Wisłostrady na wysokości Karowej stoi fotoradar. Ograniczenie do 70. Ciule zwalniają do 50. Tuż za fotoradarem jest ograniczenie do 50. Przyspieszają do 80. Po ch... taki fotoradar?