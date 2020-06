Używane Audi A3 III. Co psuje się najczęściej, a na którą wersję najlepiej postawić?

W zeszłym roku do Polski ściągnęliśmy do ponad milion samochodów używanych. Na rynku wtórnym wciąż ogromną popularnością cieszą się klasyczne kompakty. M.in. VW Golf i Opel Astra. Jedak wiele osób decyduje się na zakup auta segmentu C klasy premium. Na szóstym miejscu wśród najpopularniejszych używanych aut znajduje się Audi A3, a więc bardziej luksusowy krewniak Golfa.

Używane Audi A3 III - opinie, niezawodność, awaryjność, którą wersję wybrać?

Zdecydowanie najpopularniejszym kompaktem premium na rynku wtórnym pozostaje Audi A3. Trzecia generacja niemieckiego przeboju dostępna jest od 2012 roku. W przeciwieństwie do Volvo, A3 oferowane było jako trzy i pięciodrzwiowy hatchback, klasyczny sedan i kabriolet. Estetycznie narysowana sylwetka niezmiennie przyciąga sympatyków marki, przekonując do siebie także dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wnętrze kompaktowego Audi w żaden sposób nie przypomina swojego technicznego bliźniaka – Volkswagena Golfa. Jakość zastosowanych materiałów prezentuje zupełnie inny poziom. Seryjne lub sportowe, opcjonalne fotele gwarantują wysoki komfort jazdy i należyte podparcie ciała w zakrętach. Na kanapie miejsca jest wyraźnie więcej niż w konkurencyjnym Volvo. Również w kwestii przestrzeni bagażowej A3 oferuje więcej – 365 l. Poziom wyposażenia dodatkowego zależy wyłącznie od fantazji pierwszego właściciela. Na rynku wtórnym trafiają się zarówno sowicie wyposażone egzemplarze, jak i przysłowiowe golasy. Możemy trafić na „pełną elektrykę”, dwustrefową klimatyzację, wydajne nagłośnienie, sterowane głosowo centrum multimedialne, skórzaną tapicerkę i szereg innych dodatków.

Używane Audi A3 III - silniki

Obszerna paleta jednostek napędowych A3 niestety nie zawiera propozycji wartej bezwarunkowego polecenia. Wszystkie jednostki rodziny TSI, zwłaszcza z początku produkcji, borykają się z nadmiernym zużyciem oleju silnikowego i nietrwałym łańcuchem rozrządu. Specjaliści dopuszczają zakup wyłącznie egzemplarzy z niewielkim, udokumentowanym przebiegiem i potwierdzeniem regularnych czynności serwisowych. Czterocylindrowe motory z bezpośrednim wtryskiem 1.4, 1.8 i 2.0 TFSI generują odpowiednio 122-140, 180, 223-300 KM. Na szczycie benzynowej gamy stoi pięciocylindrowy 2.5 Turbo 367 KM.

Gama wysokoprężna składa się z polecanego przez specjalistów 1.6 TDI o mocy 105 KM i systematycznie poprawianego 2.0 TDI generującego 150-184 KM. Dwulitrowy diesel wyposażony w szynę wtryskową common-rail nie ma już chorób wieku dziecięcego i wad poprzednika z pompowtryskiwaczami. To dobra propozycja dla osób oczekujących dobrych osiągów i niskiego zużycia paliwa. Podstawowy motor wysokoprężny najlepiej sprawdza się na trasach krajowych. Przy prędkościach autostradowych brakuje mu tchu, ale potrafi zużywać niewiele ponad 5 litrów poza miastem.

Szybszy, ale droższy automat

Audi A3 opcjonalnie oferowane było z dołączanym napędem na cztery koła i automatycznymi przekładniami. Zależnie od wersji otrzymujemy sześcio lub siedmiobiegowe konstrukcje z dwoma sprzęgłami. Ewentualna wymiana kompletu sprzęgieł i naprawa mechatroniki to wydatek przekraczający 6 tysięcy złotych. Jeśli zamierzacie kupić Audi ze skrzynią S-Tronic, to albo stosunkowo świeży egzemplarz z niskim przebiegiem, albo starszy, ale po gruntownym serwisie. Automat wytrzymuje przebiegi rzędu 150-200 tysięcy kilometrów.

Ile kosztuje używane Audi A3 III?

Trudno znaleźć egzemplarze z początku produkcji za mniej, niż 40 tysięcy złotych. Auta z importu mają bogate wyposażenie, ale niepewną przeszłość. Te pochodzące z polskiej sieci sprzedaży i z podstawowymi silnikami nie przekonują pokładowymi udogodnieniami. Najpopularniejszy na rynku wtórnym jest 2.0 TDI o mocy 150 KM, na który akurat warto postawić.

Kupujemy używane: Audi A3 III - podsumowanie

Używane Audi A3 III to z pewnością model warty zainteresowania. Wysoka jakość wykonania, przeważnie bogate wyposażenie i niska utrata wartości przemawiają na jego korzyść. Na wysokość kosztów bieżącej obsługi i awaryjność, wpływ ma zaawansowanie konstrukcyjne, rzetelny serwis i styl jazdy kierowcy. Najbezpieczniej postawić na 1.6 lub 2.0 TDI.

