Sprawdzamy, co psuje się najczęściej w Audi A4 B7. Na którą wersję używanego hitu postawić?

Audi A4 B7 2.0 TDI Multitronic - najczęstsze problemy

Zaczynamy od Audi A4 B7 z wysokoprężnym silnikiem pod maską. Jednostka 2.0 TDI PD z lat 2003-2007 to chyba jeden z najgorszych silników w historii VW.

Ogólnie, Audi A4 B7 to bardzo dobry i chwalony przez kierowców samochód. Niektórzy twierdzą nawet, że w swojej kategorii wiekowej to "wzór niezawodności". Oprócz problemów z silnikiem 2.0 TDI i skrzynią Multitronic możemy jeszcze ponarzekać na:

podatną na uszkodzenia przekładnię kierowniczą,

zawieszenie, które czasem ma dość polskich dróg (zdarzają się problemy z łącznikami stabilizatorów i aluminiowymi wahaczami)

i lubiącą zaszaleć elektronikę .

Nie bez powodu wyszczególniliśmy w nazwie modelu skrzynię biegów. Jeżeli w ogłoszeniu z Audi A4 B7 widzicie słowo Multitronic, to powinna się Wam zapalić ostrzegawcza lampka. Automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów boryka się z wieloma problemami. Niektórzy użytkownicy Audi A4 z Multitronikiem twierdzą nawet, że jej awaria jest wręcz nieunikniona. Co gorsza, naprawa skrzyni wiąże się z poważnymi kosztami.

Olbrzymim problemem jest także okryty złą sławą silnik 2.0 TDI.

Dwulitrowy silnik TDI przysparzał kierowcom mnóstwa kłopotów. W 2.0 TDI po dłuższych przebiegach występują pęknięcia głowicy i awarie napędu pompy oleju (wyrabia się sześciokątny wałek napędzający pompę). Naprawy tych niedomagań są niestety bardzo kosztowne. Poprawki wadliwych elementów zostały wprowadzone dopiero w egzemplarzach z rocznika 2008. Pozostaje jeszcze kwestia wtryskiwaczy firmowanych przez Siemensa. Są nietrwałe i często zawodzą.

Problemy skończyły się wraz z wprowadzeniem wersji 2.0 TDI CR, czyli z układem Common-Rail w 2007 roku. Od tej pory silnik 2.0 TDI znika z czarnej listy i można mu zaufać. Jednak pamiętajcie, 2.0 TDI w Audi A4 z roczników 2004-2008 to bardzo kosztowna pułapka, a zakup obarczony jest sporym ryzykiem! Dla dobra własnego portfela lepiej unikajcie tej wersji silnikowej.

Audi A4 B7 2.0 TFSI Multitronic - najczęstsze problemy

Uważać powinniśmy także na dwulitrowe, turbodoładowane 2.0 TFSI. Benzyniak może generować 200 albo 220 KM. 2.0 TFSI bardzo sprawnie radzi sobie z A4, zapewnia przyzwoite osiągi i bardzo przyjemne wrażenia z jazdy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że to paliwożerna jednostka. Co więcej, wielu kierowców narzeka na bardzo duży apetyt silnika na olej.

Raz jeszcze przestrzegamy przed skrzynią biegów Multitronic. Jest bardzo awaryjna, a jej naprawy koszmarnie drogie. Tym bardziej uważamy na nią w parze z tak mocnym silnikiem jak 2.0 TFSI - Multitronic najzwyczajniej nie radzi sobie z taką mocą. Kupując używane Audi A4 B7, zdecydowanie unikajcie tej skrzyni biegów.

Audi A4 B7 to wciąż bardzo ciekawa propozycja na rynku wtórnym. Pamiętajcie jednak, że wiele z tych samochodów przyjechało nad Wisła z Niemiec, a tam auta pokonują ogromne dystanse. Zwłaszcza te z silnikami wysokoprężnymi. Wojna z kręceniem liczników trwa w Polsce od niedawna - dlatego nie wierzcie bezkrytycznie we wskazania licznika. Zwróćcie uwagę, czy samochód nie ma nadmiernych śladów użytkowania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości podjedźcie przed zakupem do mechanika.