Jak oszukują mechanicy? Pięć najczęstszych metod i sposoby, jak się przed nimi chronić

Citroen Berlingo 1,4 benz. Szarpał... gasł..... komputer w ASO wskazał czujnik położenia przepustnicy.Ale nie mieli ..mogą zamówić na jutro..cena 400zł + 150 zł wymiana...OK umawiam się na jutro.W domu sięgam do książki Instrukcja obsługi Berlingo i Parner.... no jest na wierzchu ..dwie śrubki i symbol Magneti Marelli nr xxxxxxxxxx...... Z ciekawości sięgam do książki o Cinqecento ( miałem z 10 lat wcześniej.O.... ten sam Magneti Marelli xxxxxxx.Idę do jednego już z nielicznych sklepików motoryzacyjnych typu wszystko i nic..... Jest! 52 zł..kupuję i sam wymieniam w 10 minut....