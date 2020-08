Eksploatacja kabrioletu. O tym warto pamiętać

Słońce, wysoka temperatura za oknem, wiatr we włosach i bliskość z przyrodą. To główne aspekty przemawiające za korzystaniem w ciepłe dni z kabrioletu. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, by eksploatacja takiego auta latem była jeszcze przyjemniejsza.

REKLAMA

fot. VW | Volkswagen Golf Cabrio

REKLAMA