W maju 2015 roku zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy regulujące przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” została dopasowana do norm unijnych.

Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie

W myśl obowiązującego prawa, dziecko o wzroście do 150 centymetrów musi być przewożone w foteliku. Nie ma w tym przypadku znaczenia wiek.

Jednak od tej zasady jest wyjątek. Jeśli dziecko mierzy więcej niż 135 cm i waży ponad 36 kilogramów (dopuszczalna waga maksymalna przewidziana przez oferowane obecnie foteliki), może podróżować na tylnym siedzeniu i w zapiętych pasach.

Kiedy nie trzeba stosować fotelika samochodowego podczas przewozu dzieci?

W przypadku, gdy na kanapie zmieszczą się tylko dwa foteliki, przepisy dopuszczają przewożenie między nimi trzeciego dziecka mającego minimum trzy lata. Należy je zapiąć pasami bezpieczeństwa.

Kolejne odstępstwo od przewożenia dziecka w foteliku dotyczy pojazdów policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Wyjątek obowiązuje również w osobowych taksówkach, choć warto wiedzieć, że niektóre korporacje mogą wysłać do klienta pojazd z fotelikiem. Wystarczy poprosić o to dyspozytora.

Są też przypadki rozmaitych schorzeń, które wykluczają przewożenie dziecka w foteliku.

Z obowiązku stosowania fotelika zwalniają stosowne zaświadczenia od lekarza specjalisty. W takim przypadku należy jednak zapiąć dziecku pasy, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała podczas ewentualnego wypadku.



Przewożenie dziecka na przednim fotelu

W myśl obowiązujących przepisów, można też przewodzić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu, tyłem do kierunku jazdy o ile w samochodzie jest zdezaktywowana poduszka powietrzna pasażera.

Rodzaje fotelików samochodowych

Zazwyczaj w trakcie życia dziecka trzeba będzie aż trzy razy zmienić wielkość fotelika. Dla najmłodszych (0-15 miesięcy) przewidziano produkt oznaczony kategorią 0. To kołyska montowana tyłem do kierunku jazdy. Jeśli główka pociechy zacznie wystawać poza obrys fotelika, warto poszukać większego rozmiaru.

W kategorii 1 znajdują się foteliki przeznaczone dla dzieci o wadze od 9 do 18 kilogramów (od około 10-12 miesiąca do 4 roku życia). Dla starszych pociech przygotowano foteliki przynależne do grupy 2-3. Są dopasowane dla dzieci o masie 15-36 kilogramów.

Na rynku są też dostępne foteliki uniwersalne (0-36 kilogramów). Jednak, w większości przypadków mogą nie zapewnić tak dobrego dopasowania do dziecka, na poszczególnych etapach jego rozwoju, jak produkty dopasowane do wieku, wzrostu i wagi potomstwa.

Każdy etap rozwoju rządzi się swoimi prawami, a w długiej podróży, pociecha musi czuć się komfortowo. Wobec tego, warto przed wyborem odpowiedniego fotelika zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Na co zwrócić uwagę wybierając fotelik dla dziecka

By fotelik spełniał swoje zadanie, musi być stabilny. Nie może kiwać się na boki ani przesuwać do przodu. Dysponując w samochodzie mocowaniem Isofix, warto poszukać dopasowanego do niego siedziska. Z testów wynika, że taki sposób mocowania jest bezpieczniejszy niż przypinanie fotelika pasami.

Mając na względzie komfort użytkowania, należy też zwrócić uwagę na detale. Szeroka i wygodna rączka ułatwi przenoszenie kołyski z dzieckiem w środku. Wyściółka powinna być wykonana z przyjemnego dla skóry materiału, łatwa do demontażu i prania w pralce.

Fotelik dla najmłodszych jest ustawiony w pozycji leżącej, więc kluczem dla jego komfortu będzie szeroka regulacja kołyski. W przypadku większych dzieci, ten szczegół ma równie duże znaczenie. Oparcie powinno mieć możliwość odchylenia, by maluchowi głowa nie „uciekała” do przodu.

Warto również zwrócić uwagę na pasy bezpieczeństwa. Najlepsze okazują się 5-punktowe z regulacją i ochraniaczami na ramiona.

To nie koniec kluczowych punktów do weryfikacji. Foteliki samochodowe poddawane są licznym testom zderzeniowym. Specjaliści badają odporność na uderzenia boczne, czołowe i w tył samochodu.

Wobec tego, warto zajrzeć na stronę ADAC i sprawdzić, jak wypada w próbach upatrzony model. Niemcy oceniają produkty w skali 1-5. Dobry fotelik musi zyskać notę cztery lub pięć.

Obowiązkowo przyznawane są również certyfikaty homologacyjne. Norma ECE R129 oznacza pomyślne zaliczenie testów zderzeniowych (uderzenie boczne, czołowe).

Ile kosztują foteliki?

Decyzja o kupnie fotelika nie należy do łatwych. Na ten cel trzeba wygospodarować przynajmniej kilkaset złotych, choć najdroższe siedziska mogą kosztować nawet kilka tysięcy.

Mandat za niewłaściwe przewożenie dziecka w samochodzie

Za przewożenie dziecka bez fotelika, policjant wystawi mandat w wysokości 150 złotych i dopisze do konta kierowcy 6 punktów karnych.