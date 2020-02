Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo? Wszystko zależy od znaków. Choć nie zawsze

fafarafafafa 2 lata temu Oceniono 5 razy 5

Jakie piękne odgrzewane kotlety. Artykuł rzekomo z wczoraj, a komentarze pod nim sprzed trzech miesięcy.

A bardziej merytorycznie - PoRD jako taki, to jedno. A druga rzecz, to rozporządzenia regulujące m.in. gdzie jakie znaki powinny być. Klasyczny przykład "niemożliwego" oznakowania, o którym już zresztą były artykuły, to "łamane" pierwszeństwo i sygnalizacja S-1 na tym samym skrzyżowaniu. Sam PoRD nic nie mówi o dopuszczalności takiej konstrukcji i interpretacja pierwszeństwa w takiej sytuacji jest bardzo nieoczywista. Ale rozporządzenie mówiące o tym jak i gdzie ustawiać znaki drogowe mówi, że w sytuacji "łamanego" pierwszeństwa nie stawia się sygnalizatorów S-1!

Niestety, radosnej twórczości drogowców jest w Polsce bez liku. Na przykład - ograniczenie prędkości do 30km/h postawione bezpośrednio w terenie niezabudowanym (a więc niezgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, bo wymagane jest ograniczenie "pośrednie"), a 10-15 metrów dalej początek terenu zabudowanego i zaraz ostry zakręt. Efektywnie - ograniczenie prędkości dopuszczalnej do 30 jest bez sensu. I jest nieprzepisowo ustawione.

Oczywiście plaga rozpoczynania obszarów zabudowanych bez kończenia ich jest wszechobecna. Podobnie jak ustawianie znaków drogowych w złych miejscach (np. oznaczenia dróg dla rowerów po ich lewej stronie), albo ich brak (typowo - brak pionowych oznaczeń dróg dla rowerów, brak oznaczeń przejść dla pieszych przez drogi dla rowerów).

W Jazgarzewie pod Piasecznem, w zależności od tego którą drogą wjedziemy do wsi, jesteśmy w terenie zabudowanym, lub niezabudowanym.

A wracając do artykułu - warto byłoby sprawdzić które warianty oznakowania rozporządzenie dopuszcza dla tramwajów, bo być może sporo z opisanych w artykule sytuacji nie ma teoretycznie prawa się zdarzyć na drodze.