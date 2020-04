Wolno znaczy bezpiecznie? Nie zawsze. Za zbyt wolną jazdę dostaniesz mandat i punkty karne

czeresnik 2 lata temu Oceniono 17 razy 11

Zacząłem czytać i co zdanie to bełkot. Widać że Trusz produkuje podkładkę pod jakąś akcję. Po kolei:



1. "Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że zbyt wolna jazda jest równie niebezpieczna, co jazda z nadmierną prędkością." -- nie, nieprawda, nie "równie" lecz zdecydowanie mniej. Owszem jest niebezpieczna, ale przede wszystkim źle wpływa na płynność ruchu i działanie systemów automatycznej kontroli ruchu.



2. "Wielu kierowców w trosce o swoje bezpieczeństwo decyduje się jechać sporo poniżej ograniczeń prędkości." Nieprawda. Takich kierowców jest bardzo niewielu. Spotykam takich może ze dwa razy w tygodniu. Należy dodać, że jak ktoś jedzie 40 km/h na pięćdziesiątce lub 60 na siedemdziesiątce to nie jest to ten przypadek i takie zachowanie jest jak najbardziej OK.



3. "To częsta sytuacja na większych miejskich arteriach, gdzie przepisy dopuszczają jazdę z prędkością 70 km/h, a większość kierowców i tak jedzie zwyczajowe 50 km/h." - Tutaj już pan Trusz odleciał jakby sobie przyćpał. Na arterii gdzie jest 70, większość jedzie 80-90. W ogóle w mieście około 70% kierowców przekracza prędkość, a tych co jeżdżą "zbyt wolno" czyli np. 30 km/h przy dobrej pogodzie i przy dozwolonych 70km/h to jest mniej niz procent.



Dalej to już nie czytałem, bo nie sądzę aby było warto. Wygląda na to, że ten artykuł to jest manifest promujący prawo zapierd.alania ile maszyna dała. To bardzo częste, że ci co jeżdżą jak de.bi.le mają najwięcej do powiedzenia o tych co niby blokują ruch. No bo dla nich jak ktoś na 70 jedzie tylko 80, to juz blokuje ruch.