Moja Japonia na wyciągnięcie ręki. Odkrywamy miejsca z azjatycką duszą w Warszawie

Warszawa skrywa wiele niespodzianek, a jedną z nich są miejsca z azjatycką duszą, które pozwalają poczuć klimat Japonii bez opuszczania miasta. W towarzystwie Mazdy CX-60 i naszej przewodniczki Asi, odkrywamy zakątki, w których spotkamy się z japońską kulturą.

Naszą podróż rozpoczynamy w Parku Sakura na Polu Mokotowskim, wśród wiśniowych drzewek, które przypominają o hanami, tradycyjnej japońskiej ceremonii podziwiania kwitnących wiśni. To miejsce, znane z wyjątkowego klimatu, stało się punktem wyjścia do zgłębiania azjatyckich akcentów obecnych w stolicy. W towarzystwie Mazdy CX-60, z jasną tapicerką i dekoracyjnymi szwami MUSUBU inspirowanymi japońskim rzemiosłem, odkrywamy, jak bliskie są sobie światy designu i motoryzacji.

W rozmowie z Asią, miłośniczką japońskiej kultury, przenosimy się do miejsc, które pozwalają poczuć prawdziwą atmosferę Japonii w sercu Warszawy. Jednym z nich jest Dzwon Pokoju, podarowany stolicy przez japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki, symbolizujący wspólne dążenie do pokoju i współpracy. To miejsce o wyjątkowej historii, które przypomina o bliskich relacjach między Polską a Japonią.

Mazda CX-60, towarzysząca nam w tej podróży, jest wyrazem japońskiej filozofii i technologii. Model ten reprezentuje "Jinba Ittai" – jedność kierowcy z samochodem, co można odczuć dzięki precyzyjnemu połączeniu tradycyjnych wartości i nowoczesnego designu. Silnik o dużej pojemności i wydajności, mimo obecnych trendów zmniejszania jednostek napędowych, jest przykładem na to, jak Mazda idzie pod prąd i pozostaje wierna swoim pomysłom na motoryzację.

Odwiedzamy także miejsca takie jak MakiMaki – sklep z japońskim rękodziełem, który wprowadza nas w świat tradycyjnych japońskich akcesoriów i sztuki użytkowej. Na koniec zaglądamy do MUGI, restauracji w stylu izakaya, która przenosi nas do serca japońskich tradycji kulinarnych, oferując autentyczne doświadczenia, jakich trudno szukać gdzie indziej w Polsce.

Mazda CX-60, zaprojektowana zgodnie z filozofią projektowania KODO – Dusza ruchu i dopracowany przez japońskich mistrzów rzemiosła Takumi, była idealną towarzyszką tej podróży, łącząc nowoczesne technologie z głębokim szacunkiem dla tradycji.

