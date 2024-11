Sztuka przełamywania konwencji w motoryzacji: Dziedzictwo japońskich mistrzów TAKUMI i innowacyjne technologie

Mazda to marka z wieloletnią tradycją i głębokimi japońskimi korzeniami, co wyraźnie wpływa na sposób projektowania i tworzenia jej pojazdów. W wywiadzie poruszamy tematy, które wyróżniają Mazdę na rynku, w tym rolę Takumi, japońskich mistrzów rzemiosła, oraz filozofię projektowania Kodo. Dyskutujemy również o niekonwencjonalnym podejściu Mazdy do napędów i przyszłości silników Diesla. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Mateuszem Jagodzińskim, Product & Training Managerem w firmie Mazda.

"Mazda ma swój pomysł na motoryzację i pozostanie mu wierna."

Tym zdaniem Mateusz Jagodziński podsumowuje naszą rozmowę na temat praktycznych aspektów projektowania samochodów. W wywiadzie podkreśla kluczowe elementy funkcjonalności, takie jak intuicyjna obsługa systemu multimedialnego za pomocą pokrętła i fizycznych przycisków, łatwy dostęp do sterowania klimatyzacją, a także wyświetlacz head-up, który zapewnia kierowcy dostęp do najważniejszych informacji bez konieczności odrywania wzroku od drogi.

Silnik, w który trudno uwierzyć

Mazda podnosi poprzeczkę technologicznego zaawansowania dzięki najnowszej jednostce napędowej e-SKYACTIVE D. To nowa era silników Diesla, które łączą niską emisję spalin z wyjątkową wydajnością. Najnowsza konstrukcja Mazdy idzie wbrew rynkowym trendom, wpisując się w filozofię "right-sizingu" – przeciwieństwa powszechnego zmniejszania pojemności silników. Jednostka o pojemności 3,3 litra zaskakuje niskim zużyciem paliwa. Więcej na ten temat usłyszycie w rozmowie z Mateuszem Jagodzińskim.

