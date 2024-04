Hyundai na Poznań Motor Show - robot SPOT zachwycił, ale to IONIQ 5 N budził największe zainteresowanie

Na tak ważnej imprezie motoryzacyjnej nie mogło zabraknąć marki Hyundai. Koreański producent nie tylko pokazał swoje najważniejsze modele w gamie, ale mógł także pochwalić się gorącą nowością, jaką jest model IONIQ 5 N. Najszybszy i najmocniejszy seryjny Hyundai w historii cieszył się sporym zainteresowaniem odwiedzających, których przyciągał swoim nietuzinkowym wyglądem z daleka.

Hyundai IONIQ 5 N

To elektryk, który oferuje znacznie więcej niż dużą moc. Przystosowany do tego, by dostarczać kierowcy frajdę z jazdy oraz pokonywać okrążenia na torze w błyskawicznym tempie. Konstrukcja nadwozia została dodatkowo usztywniona, a mocowanie akumulatorów i silnika wzmocnione. Bateria o pojemności 84 kWh jest odporna na przegrzewanie, co zapewnia jeszcze lepsze osiągi na torze. Skuteczne hamowanie zapewniają solidne hamulce (przednie tarcze o średnicy 400 mm) oraz wydajna rekuperacja pozwalająca na wytworzenie opóźnienia hamowania na poziomie 0,6 G.

Układ napędowy standardowo generuje 609 KM, ale na żądanie, moc może zostać podniesiona do 650 KM na 10 sekund. To pozwoli na rozpędzenie do setki w 3,4 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi zawrotne 260 km/h. Napęd przekazywany jest na cztery koła, ale mocniejszy silnik zamontowano na tylnej osi. Rozkład momentu obrotowego pomiędzy osie można dostosować dzięki rozwiązaniu N Torque Distribution. Daje ono kierowcy możliwość 11-stopniowej regulacji rozkładu napędu.

Hyundai N Vision 74

Ten koncepcyjny model zachwycał odwiedzających swoją niecodzienną stylistyką inspirowaną modelem Pony Coupé z lat 70. To projekt, który wykorzystuję synergię bateryjnego napędu elektrycznego oraz wodorowego ogniwa paliwowego. Przy każdym z tylnych kół zamontowano niezależnie silniki elektryczne, które generują 680 KM. Koncepcyjny N Vision 74 rozpędza się do pierwszej setki w mniej niż 4 sekundy oraz oferuje zasięg 680 KM. Hyundai nazywa ten projekt swoim laboratorium na kółkach, które pozwala na sprawdzanie i udoskonalanie nowoczesnych technologii.

Hyundai na Poznań Motor Show

Odwiedzający stoisko marki Hyundai mogli z bliska zobaczyć także wiele innych modeli - nowa KONA, TUCSON, i20, a także zwykłą odmianę IONIQ-a 5 i IONIQ-a 6. Dodatkowym smaczkiem był robot SPOT firmy Boston Dynamics (należącej do koncernu Hyundai), który wprawił publiczność w zachwyt pokazem swoich możliwości.

