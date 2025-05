Nowy fotoradar już działa. Stanął na drodze krajowej w obszarze zabudowanym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym by poprawić poziom bezpieczeństwa na polskich drogach, sukcesywnie zwiększa liczbę fotoradarów, które skutecznie zniechęcają kierowców do szybkiej jazdy. Urządzenia stawiane w newralgicznych punktach, konsekwentnie mają wpływ na zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do przepisów ruchu drogowego.

Fotoradar ustawiony na pięćdziesiątce

Kolejne urządzenie mierzące prędkość zmotoryzowanych stanęło w Olsztynie - mieście w woj. śląskim słynącym ze wzgórza, na którym znajdują się ruiny XIII-wiecznego zamku wybudowanego w systemie tak zwanych Orlich Gniazd. Żółta skrzynka ustawiona na DK46 została włączona w piątek 9 maja. Urządzenie usytuowano w obszarze zabudowanym w sąsiedztwie przejścia dla pieszych, w miejscu gdzie ograniczenie prędkości wynosi 50 km na godzinę.

Mandaty za przekroczenie prędkości

Kierowcom przekraczającym prędkość grożą stosowne mandaty. Te w zależności od skali przekroczenia wynoszą od 50 do 2500 zł i są uzupełniane ilością od 1. do 15. punktów karnych. Przypominamy obowiązujący taryfikator: