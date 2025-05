Obwodnica miasta z Małopolski tonie pod wodą. Jej poziom rośnie w zaskakującym tempie

Obwodnica Bolesławia była wyczekiwana od 30 lat. Trasa, która została otwarta dla ruchu pod koniec 2022 r., miała odciążyć drogowo przeszło 2-tysięczną wieś w województwie małopolskim. Odcinek liczy zaledwie 2 km. Jego budowa pochłonęła jednak w sumie 7,5 mln zł. Warto było wydać takie pieniądze z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców? Nie do końca.

Obwodnica za 7,5 mln zł była przejezdna tylko przez 2 miesiące

Bolesław długo nie nacieszył się obwodnicą. Ta została otwarta w grudniu 2022 r. i zamknięta dla ruchu już 14 lutego 2023 r. Była zatem przejezdna jakieś 2 miesiące. Czemu kierowcy nie mogą nią jeździć? Fragment obwodnicy o długości 110 metrów znalazł się na terenie zalewowym. Terenie, który powstał po likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany.

Mechanizm uszkodzenia jezdni był prosty. W tym miejscu zebrała się woda, która przy nasypie drogi spowodowała zapadlisko. To spowodowało dalszą erozję. Kolejne zapadlisko powstało zatem na samej jezdni. Dziś woda na wysokości obwodnicy ma 6 metrów głębokości. Jej stan będzie się jednak podnosił. Wybijanie wód gruntowych może sprawić, że osiągnie poziom nawet kilkunastu metrów.

Zalana obwodnica w Bolesławiu fot. GW w Sosnowcu

Obwodnica Bolesławia nie nadaje się do eksploatacji. Co dalej?

Obwodnica Bolesławia nie nadaje się do eksploatacji. Nie nadaje się dziś i pewnie już nigdy nie będzie się nadawać. Przez jej środek będzie bowiem biegło rozlewisko, które może się jedynie poszerzać. Gazeta Krakowska przytacza nawet przewidywania Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie, które przewidują, że cały zbiornik pokryje około 21 hektarów terenu. A woda to jeden z problemów. Drugim są zapadliska. Szkoda tylko, że ta sytuacja nie została przewidziana, zanim zapadła decyzja o poprowadzeniu drogi przez ten teren...

To oznacza mniej więcej tyle, że po dwóch miesiącach inwestycja warta 7,5 mln zł została wyrzucona do kosza. Mieszkańcy Bolesławia natomiast po dwóch miesiącach radości wrócili do sytuacji drogowej, z którą walczyli przez ostatnie 3 dekady. Co dalej z samą obwodnicą? Ta stała się atrakcją turystyczną powiatu olkuskiego. Pojawia się tu wiele osób, które na własne oczy chcą zobaczyć zalewaną drogę.