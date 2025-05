Jest nowy projekt wjazdu do Warszawy. Węzeł Janickiego i połączenie z mostem Północnym

Trasa S7 to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych dla kierowców z Warszawy i okolic. Ulokowana na północ trasa będzie stanowiła wygodną wylotówkę ze stolicy, będąc alternatywą dla wiecznie korkującej się drogi prowadzącej przez Młociny i Łomianki. Niestety, od dawna problematyczna pozostaje kwestia węzła Janickiego.

REKLAMA

Zobacz wideo

Łącznik mostu Północnego do Węzła Janickiego kluczowy dla mieszkańców Bielan

Budowa węzła Janickiego od dawna wzbudzała duże emocje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad długo nie chciała go uwzględniać w swoich planach ze względu na brak odpowiedniego skomunikowania z innymi trasami. Wystarczy wspomnieć, że sama ulica Janickiego nie istnieje. Stołeczny ratusz postanowił jednak nie odpuszczać i przekonał drogowców, że doprowadzi w to miejsce łącznik czy też przedłużenie mostu Północnego (most Marii Skłodowskiej-Curie) od węzła Metro Młociny. Natomiast od strony Puszczy Kampinoskiej zbudowany zostanie dojazd poprowadzony równolegle do ul. Arkuszowej.

Nowy łącznik z węzłem jest niezwykle istotny dla mieszkańców Bielan. "[...] to bardzo ważna inwestycja, która uratuje nas od tranzytu. Bez tego 1,5 km trasy mostu Północnego cały ruch z północy omijający Łomianki wlałby się do nas" - stwierdza wiceburmistrz dzielnicy Włodzimierz Piątkowski, cytowany przez wyborcza.pl. "Kierowcy opuszczaliby drogę S7 w węźle na Wólce Węglowej i stamtąd przedzierali się przez nieprzystosowaną sieć uliczną w głąb bielańskich osiedli" - dodaje.

Niestety, jak to w naszym wspaniałym kraju bywa, nadal nie wiadomo na sto procent, czy węzeł Janickiego powstanie. Jak stwierdza Ewa Filska z biura prasowego mazowieckiego oddziału GDDKiA "obecnie trwają analizy związane z informacjami m.st. Warszawy o planowanym wariacie trasy". Na wszelki wypadek drogowcy zamówili przygotowanie dwóch projektów przebiegu nowej ekspresówki - z węzłem i bez niego.

Droga ekspresowa S7 Kiełpin - Warszawa. Północna wylotówka Warszawy

S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości ponad 13 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli - pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wzniesie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Generała Maczka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ (NS).

S7 będzie alternatywą dla zakorkowanego obecnie wjazdu przez Młociny i Łomianki. Koszt całej inwestycji ma sięgnąć kilku miliardów złotych – z czego tylko część miejska (czyli m.in. trasa do mostu Północnego) wyceniana jest na 440 mln zł.