Tak polska firma buduje drogi u naszych sąsiadów. Zdążyła jeszcze przed terminem

Jakiś czas temu Budimex wygrał przetarg na budowę autostrady D35 na odcinku Džbánov-Litomyšl. Aktualnie praca przy realizacji inwestycji wre, czego najlepszym dowodem jest osiągnięcie kamienia milowego. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, polski wykonawca miesiąc przed terminem ukończył budowę dróg wielofunkcyjnych i gospodarczych. Drogowcy przygotowują się teraz do rozpoczęcia kolejnego, nieco bardziej karkołomnego etapu prac.

REKLAMA

Zobacz wideo

Budimex stawia czeską autostradę D35

Zgodnie z harmonogramem prac, Budimex wkrótce przystąpi do przełożenia gazociągu oraz budowy kolejnych obiektów inżynieryjnych. Etap ten planowany jest na czerwiec. Co więcej, w drugiej połowie roku utworzy tymczasowy objazd drogi I/35, który pozwoli na rozpoczęcie budowy mostu nad istniejącą już jezdnią. Oczywiście prace trwają także na innych obiektach m.in. na ok. 400-metrowym moście nad doliną potoku Končinský. Aktualnie drogowcy przystąpili do betonowania filarów przeprawy.

Autostrada D35. Fot. Czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad

"Nie wystąpiły również żadne problemy z przełożeniem gazociągów wysokiego ciśnienia, co pozwala nam rozpocząć prace na pozostałych odcinkach trasy głównej i obiektach mostowych" – dodaje Adam Barszczyński, dyrektor regionalny Budimex. Zgodnie z planem odcinek autostrady D35 Džbánov-Litomyšl o długości ok. 7,6 km zostanie oddany do ruchu początkiem 2027 roku. Wartość inwestycji to ok. 568 mln zł.

Budimex wchodzi na kolejne rynki

Autostrada D35 to pierwsza tego typu trasa budowana przez firmę Budimex. Przedsiębiorstwo nie zamierza jednak na niej poprzestać. "W Czechach jesteśmy zainteresowani realizacją zarówno dużych, jak i mniejszych projektów infrastrukturalnych. Koncentrujemy się również na projektach związanych z gospodarką wodną. Naszym długofalowym celem jest zdobycie pozycji stabilnego i wiarygodnego partnera w realizacji projektów infrastrukturalnych na rynku czeskim" - dodaje Krzysztof Sokołowski, dyrektor Budimeksu na Czechy i Słowację, cytowany przez rynekinfrastruktury.pl.