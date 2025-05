Niemal 25 km wydrążonej dziury. Najdłuższy drogowy tunel na świecie znajduje się w Europie

Pierwszy nowoczesny tunel powstał w 1843 roku w Londynie pod Tamizą. Mierzył 396 metrów długości i był budowany metodą tarczy. Od tego czasu powstawały coraz dłuższe tunele przeznaczone dla pieszych, pociągów i samochodów. Dziś są powszechne, ale wciąż imponują skalą i technologią. Rekordzistą wśród drogowych tuneli jest Lærdal w Norwegii, który od 2000 roku dzierży to miano.

Jaki jest najdłuższy tunel drogowy na świecie? Gigant Lærdal w Norwegi nie ma sobie równych

Najdłuższy tunel drogowy na świecie znajduje się w zachodniej Norwegii na międzynarodowej trasie E16 między Oslo a Bergen. Jego długość to aż 24,51 km. Łączy gminy Lærdal i Aurland. Prace budowlane rozpoczęto w 1995 roku i zakończono w 2000 roku, w którym nastąpiło oficjalne otwarcie.

Budowa tego pojedynczego dwuotworowego tunelu o szerokości 9 m kosztowała ponad 1 miliard NOK (około 435 mld zł). Inwestycja została dokładnie przemyślana, a władze zdecydowały, że zamiast przeznaczać fundusze na modernizację istniejących dróg, norweski parlament wolał przeznaczyć je na budowę najdłuższego tunelu drogowego na świecie. Co ciekawe, wydobyto około 2,5 miliona metrów sześciennych skały.

Tunel L?rdal w Norwegii bruev / Getty Images/istock.com

Bezpieczeństwo i komfort jazdy tunelem Lærdal. Zadbano o żywe instalacje świetlne

Ze względu na długość podróży, trwającą około 20 minut, szczególną uwagę poświęcono odpowiedniemu oświetleniu dróg, aby zminimalizować stres i niedogodności dla kierowców. Co 6 km, w tunelu wydrążono ogromne jaskinie, w których znajdują się zatoczki, przełamujące jednostajny krajobraz. Dzięki temu przejazd jest niemal równie komfortowy jak jazda w ciągu dnia.

