Po wielu latach oczekiwań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce w końcu dokończyć drogowy ring okalający stolicę. Już wkrótce drogowcy przystąpią do ponownego przygotowywania dokumentów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Oznacza to w gruncie rzeczy rozpoczęcie od nowa całego procesu realizacji inwestycji.

Wschodnia Obwodnica Warszawy w końcu zostanie dokończona. Drogowcy zaczynają od nowa

Dlaczego tak długo zwlekano z dokończeniem trasy? W skrócie - wszystkiemu winny jest dość opornie przebiegający spór prawny dotyczący decyzji środowiskowej dla brakującego odcinka trasy (podzielony na dwa fragmenty Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód). "Ze względu na niedające się przewidzieć, w realnej perspektywie, zakończenie sporu formalno-sądowo-środowiskowego, zdecydowaliśmy się wyjść z tego impasu. [...] Teraz przyspieszymy te działania" - informują przedstawiciele GDDKiA.

Złożony w 2015 roku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zostanie teraz wycofany. Zresztą po blisko 10-letnim przestoju wpisane w dokument szczegóły i planowany przebieg trasy i tak są już nieaktualne. Taki krok umożliwi wszczęcie przetargu dotyczącego wykonania nowego projektu drogi wraz z uwzględnieniem tunelu.

"Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do RDOŚ w Warszawie nowy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne" - tłumaczą drogowcy. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie przeprowadzenie robót budowlanych w terenie. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że drogowy ring wokół Warszawy zostanie dokończony jeszcze w tej dekadzie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, nową trasą pojedziemy dopiero w 2035 roku.

Brakujący fragment WOW. Jak prezentuje się aktualna trasa?

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 km trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Jego realizację rozpoczęto w 2008 roku od odcinka o długości 10,4 km pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. Odcinek S8 Powązkowska - Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, oddaliśmy do ruchu w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 roku o 2 km między węzłami Marki i Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. "Rok później oddaliśmy do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska - Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakręt)" - dodają drogowcy. Do domknięcia ringu brakuje wspomnianego na początku ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt)