Polskie Line Kolejowe S.A. na Śląsku prowadzą prace przy największej inwestycji infrastrukturalnej w historii województwa śląskiego. Efektem przeprowadzonych robót mają być zwiększone możliwości w ruchu pociągów, a także bezpieczniejsze podróże zarówno komunikacją szynową, jak i drogami przecinającymi trasy kolejowe.

Inwestycja o wartości ok. siedmiu mld zł

Przebudowa infrastruktury rozpoczęła się we wrześniu 2024 r. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice potrwa cztery lata. Inwestycja ma wartość ok. siedmiu mld zł i jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Zmiany już postępują. Na szlaku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice w pierwszej fazie prace objęły przebudowę torów na katowickich stacjach i przystankach: Zawodzie, Brynów oraz Ligota. We wrześniu ruszyła także przebudowa wiaduktu drogowego przy ul. Bagiennej, gdzie dodatkowo wybudowany zostanie drugi obiekt, co wpłynęło na wprowadzenie utrudnień w ruchu samochodów. Prace wykonywane są także na wiaduktach kolejowych przy ul. Granicznej, Mikołowskiej i Kłodnickiej, a także na obiektach przy ul. Załęskiej i Przodowników.

W związku z szerokim zakresem robót konieczne są całkowite lub częściowe zamknięcia wiaduktów dla ruchu drogowego i pieszego. Z tego powodu prace są prowadzone etapami. Na czas zamknięć zmotoryzowani muszą wybierać alternatywne trasy. Miasto Katowice szczegóły organizacji ruchu drogowego i zmian w komunikacji miejskiej przekazuje mieszkańcom do wiadomości z wyprzedzeniem na stronie: www.slaskienatorach.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/slaskienatorach.

Lepsze podróże i większy dostęp do kolei

Inwestycja na odcinku Będzin – Katowice Piotrowice ma całkowicie odmienić transport kolejowy w regionie. Kluczowym jej założeniem jest rozdzielenie ruchu regionalnego od dalekobieżnego. W tym celu na odcinku linii kolejowej od Będzina do Katowic zostaną dobudowane dwa tory. W efekcie wzrośnie przepustowość ruchu kolejowego w województwie śląskim – zarówno pasażerskiego, jak i towarowego.

Nowe przystanki stacje kolejowe

W ramach inwestycji powstaną nowe przystanki: Sosnowiec Środula, Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Komfort podróżowania koleją w regionie poprawi modernizacja czterech stacji (Sosnowiec, Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota) oraz dwóch przystanków (Katowice Szopienice Południowe, Katowice Brynów). Na wszystkich przebudowana będzie infrastruktura, a na stacjach Sosnowiec, Katowice Ligota oraz przystanku Katowice Szopienice Południowe dobudowa obejmie po jednym dodatkowym peronie. Wszystkie będą przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony wyposażone zostaną w nowe wiaty, ławki, oświetlenie. Codzienne podróże ułatwi czytelna informacja pasażerska.

Pociągi przyspieszą nawet do 160 km/h

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie przyspieszą nawet do 160 km/h. Będzie to możliwe dzięki wymianie na tym odcinku ok. 130 km torów oraz 175 km sieci trakcyjnej. Bezpieczne i sprawne podróże koleją w regionie zapewni budowa nowoczesnego Regionalnego Centrum Sterowania w Katowicach oraz przebudowa ponad 150 obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów kolejowych i drogowych oraz mostów.