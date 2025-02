Drogowy kręgosłup Pomorza będzie mieć ponad 560 km. 220 km już są dostępne dla kierowców

Gotowa droga ekspresowa S11 będzie liczyć ponad 560 km. Co więcej, wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35 km) i odcinkiem obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km) długość trasy zbliży się do ok. 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji już niemal 220 km tej trasy (wliczając wspólny przebieg po A2 i S6). Są to fragmenty od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnica Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery kolejne obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna. Oczywiście drogowcy są w trakcie realizacji kolejnych fragmentów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa ekspresówka już wkrótce. Ponad 120 km w woj. zachodniopomorskim

S11 rozpoczyna się w woj. zachodniopomorskim, gdzie aktualnie budowany jest przedostatni odcinek trasy ciągnący się od Bobolic do Szczecinka (ok. 24,4 km długości, budowa ruszyła wiosną ubiegłego roku). Połączy on oddany w 2023 r. odcinek S11 Koszalin - Bobolice z uruchomioną w 2019 r. obwodnicą Szczecinka. Zgodnie z planem drogowców prace mają się zakończyć w trzecim kwartale 2026 r. Warto dodać, że ostatnie 3 km S11 w woj. zachodniopomorskim powstaną w ramach budowy odcinka pomiędzy Szczecinkiem i Piłą w woj. wielkopolskim.

Najdłuższy fragment S11 prowadzi przez woj. wielkopolskim. Prawie 360 km

Najdłuższa część trasy będzie prowadziła przez woj. wielkopolskie, gdzie też będzie mierzyła łącznie prawie 360 km. W styczniu zamknięto przetargi na dwa odcinki w południowej części województwa, które połączą istniejącą obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego z obwodnicą Kępna — fragment Przygodzice - Ostrzeszów Północ (12,6 km) oraz Ostrzeszów Północ – Kępno Północ (18,6 km).

Co więcej, w lipcu 2024 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 22-kilometrowego odcinka Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Ułatwi on dojazd z północnej części województwa do stolicy wielkopolski i autostrady A2. Z kolei w kwietniu zawarto umowę na realizację blisko 4-kilometrowej, drugiej jezdni obwodnicy Kępna. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy skorzystają z pierwszego odcinka w drugim kwartale 2028 r., natomiast w przypadku z obwodnicy Kępna zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2027 r.

Droga ekspresowa S11. Fot. GDDKiA

Trwają też prace przygotowawcze dla budowy pozostałej części trasy S11. Obejmują one w sumie ponad 220 km i podzielone są na pięć odcinków:

Szczecinek – Piła o długości ok. 59 km, Piła – Ujście o długości ok. 20 km, Ujście – Oborniki o długości ok. 43 km, Kórnik – Jarocin o długości ok. 43 km, Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości ok. 57 km.

Nowa ekspresówka w opolskim. Blisko 60 km trasy S11

Ekspresówka nie mogła ominąć także woj. opolskiego. Aktualnie realizowany jest fragment między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna, która połączy istniejące fragmenty S11. Trasa została podzielona na trzy odcinki, a więc koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km), Siemianice - Gotartów (22,7 km), oraz Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km). Jej początek położony jest w woj. wielkopolskim, a trasa zahacza także o fragment woj. łódzkiego. Na ten moment drogowcy czekają na wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Śląski fragment ekspresówki S11. Niemal 65 km wygodnej trasy

W przypadku woj. śląskiego wszystkie zaplanowane fragmenty są już w budowie bądź też oczekują na wydanie DŚU (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). "Wnioski do RDOŚ w Katowicach złożyliśmy 30 czerwca 2023 r. dla odcinka od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego oraz 25 września 2023 r. dla odcinka od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie z A1" - informuje GDDKiA. Drugi z wymienionych fragmentów został podzielony na dwa pododcinki - od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu S11 i DW911 oraz od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Ze względu na szczegółową analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie, drogowcy nie wykluczają konieczności uzyskania nowej DŚU. Wynika to z potencjalnych zmian projektowych na węźle w stosunku do pierwotnie zaplanowanych rozwiązań. Co się tyczy odcinka między węzłami Radzionków i Piekary Śląskie, w lutym GDDKiA podpisała umowę z firmą Multiconsult z Warszawy na opracowanie elementów Koncepcji programowej dla jego budowy. Wartość prac to 6,1 mln zł, a termin realizacji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.