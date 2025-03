Odcinkowy pomiar prędkości to nowoczesny, zautomatyzowany system, który w przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów mierzy średnią prędkość pojazdu na całym wyznaczonym odcinku drogi. Wciąż ich przybywa, a ich długości wynoszą zazwyczaj kilka kilometrów. Jednak rekordzista mierzy ich aż 14.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Gdzie na trasie S7 jest odcinkowy pomiar prędkości? Najdłuższy tego typu w Polsce

Drogi szybkiego ruchu przestają być rajem dla miłośników nadmiernej prędkości. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nieustannie rozszerza monitorowane obszary, instalując kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Rekordzistą pod względem długości jest 14-kilometrowy odcinek na drodze S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem w województwie mazowieckim.

Są to okolice obwodnicy Białobrzegów na drodze między Warszawą a Radomiem. Przejazd z dozwoloną prędkością 120 km/h zajmuje tam 7 minut, co wielu kierowcom wydaje się wiecznością. Co ciekawe, na odcinkowym pomiarze prędkości na S7 wszystkie pasy monitoruje jedna kamera (zarówno na wjeździe, jak i wyjeździe).

Odcinkowy pomiar prędkości Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

To najkrótszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Łatwo go przeoczyć

Dla kontrastu najkrótsza trasa objęta odcinkowym pomiarem prędkości ma zaledwie 848 metrów długości. Znajduje się na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Gorzyce w województwie śląskim i biegnie w kierunku Gliwic ma tylko 848 metrów długości. Lepiej więc zachować czujność, gdyż łatwo go ominąć. Przypominamy, że OPP w Polsce oznaczają znaki z radarem na niebieskim tle, informujące o całodobowej kontroli prędkości.

Co sądzisz o odcinkowym pomiarze prędkości? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.