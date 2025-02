Do CPK dojedziesz nowymi drogami i poszerzoną autostradą A2. Ponad 2 mld na budowę

Jeszcze w tym roku przetarg i umowa z wykonawcą. Tak GDDKiA szykuje się na nowe lotnisko w pobliżu Warszawy. Dla kierowców oznacza to przede wszystkim kluczową zmianę (oraz utrudnienia, gdyż na czas prac budowlanych jedna nitka A2 pomieści ruch w obu kierunkach). Tak mocno oblężona A2 stanie się najszerszą autostradą w Polsce (cztery pasy ruchu od węzła Konotopa do Pruszkowa i dalej trzy do Łodzi). Kierowcy zyskają zmodernizowany odcinek między Łodzią a Warszawą. A to nie wszystko.

W ramach przygotowań do budowy nowego lotniska trwają także prace nad układem sieci dróg wokół portu. By dojechać do przyszłych terminali CPK powstanie ponad 90 km nowych tras (wliczono również przebudowę istniejących wybranych odcinków lokalnych dróg). Przewidziano cztery obwodnice lotniska (wschodnia, zachodnia, północna i południowa). A to nie wszystko.

Do Brwinowa nie wjedziesz

Powstaną także nowe węzły autostradowe (Baranów oraz CPK Wschód) a pobliska mocno obciążona DK 50 zostanie przebudowana (trwają także analizy nad optymalną lokalizacją dla autostrady A50 jako odcinka przyszłej obwodnicy aglomeracji warszawskiej). Mimo nacisków lokalnych samorządów jak dotąd nie przewidziano dodatkowego zjazdu w okolicach Brwinowa, co ułatwiłoby dojazd do okolicznych miejscowości (wśród nich Milanówek i Podkowa Leśna).

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to umowy z poszczególnymi wykonawcami zostaną podpisane jeszcze w tym roku. Pierwsze prace projektowe powinny rozpocząć się w 2026 r. a budowlane dwa lata później. CPK wskazał 9 firm i 5 konsorcjów, które zaprojektują i wybudują nowe drogi. Na liście znalazły się Budimex, Duna Polska, Intercor, Kolin Insaat i Kolin Polska, Mirbud i Kobylarnia, Mostostal Warszawa, NDI, Polbud-Pomorze, Porr, Polaqua, Rubau Polska i Terlot, Strabag, Trakcja, Unibep i Trac Tec Construction.