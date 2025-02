Kolejny etap realizacji nowej obwodnicy w woj. mazowieckim. Wydano ważną decyzję

Drogowcy uzyskali decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Łącka w ciągu DK60. To kolejny krok przybliżający ich do rozpoczęcia budowy nowej drogi. Jednojezdniowa trasa w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) mająca po jednym pasie ruchu w każdą stronę będzie mierzyła ok. 3 km i przebiegać będzie przez obszar gminy Łąck.

Droga zlokalizowana będzie po północnej stronie miejscowości. Rozpocznie swój bieg od południowo-zachodniej strony Łącka, w rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą gminną Stare Budy (ul. Długa), a zakończy po północno-wschodniej stronie miasta, na włączeniu w nowoprojektowany przebieg DK60.

Nowa obwodnica na Mazowszu. Mieszkańcy Łącka odetchną

Po zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy Łącka wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem. Dzięki temu poprawi się poziom bezpieczeństwa mieszkańców, układ komunikacyjny zostanie odciążony, a przez to także wzrośnie przepustowości w samym Łącku.

Jak dodają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poprawią się również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. "Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostradą A1. Nowa trasa będzie również uzupełnieniem zbudowanej już obwodnicy Gostynina" - stwierdzają drogowcy.

Dziewięć nowych obwodnic na Mazowszu

Dzięki Programowi budowy nowych obwodnic na lata 2020-2030, w województwie mazowieckim powstanie dziewięć nowych obwodnic. Dwie — Lipska (DK79) i Pułtuska (DK61/57) — są już w realizacji. W przypadku tej pierwszej, zaawansowanie prac przekroczyło 87 proc. Zakończenie prac przewidziane zostało na drugi kwartał tego roku. Jeśli chodzi o obwodnicę Pułtuska, zaawansowanie robót przekroczyło 59 proc. Termin umowny przewiduje zakończenie prac na wiosnę.

Kolejnych siedem tras jest w fazie przygotowawczej. Dwie obwodnice mają już decyzję środowiskową, w tym obwodnica Skaryszewa. "Obecnie prowadzimy postępowanie przetargowe na projekt i realizację inwestycji. W styczniu 2025 r. podobna decyzja wydana została dla obwodnicy Zwolenia" - dodaje GDDKiA.