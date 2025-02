Autostrada A2 wydłuża się na wschodzie Polski. Drogowcy coraz bliżej granicy z Białorusią

Wybierasz się w podróż na wschód autostradą A2? Dojedziesz nią aż do Siedlec, gdzie autostrada łączy się z dawną krajową dwójką (DK2). Dalej do Terespola i granicy z Białorusią prowadzi już stara i mocno obciążona droga krajowa. Przejście graniczne w Terespolu to obecnie jedyne czynne połączenie drogowe z Białorusią. Pozostałe przejścia (Kuźnica, Bobrowniki, Połowce, Sławatycze) są obecnie nieczynne.

Kiedy doczekamy autostradowego połączenia z Terespolem? Nieprędko. Szybciej dotrzemy do węzła w pobliżu miasta Biała Podlaska. Obecnie trwa bowiem budowa czterech odcinków autostrady na wschód od Siedlec. Jeden z nich jest już praktycznie gotowy. To fragment Swory – Biała Podlaska (zaawansowanie robót sięgnęło 99,9 proc.), za który odpowiada Polaqua. GDDKiA uznała, że poczeka z otwarciem na ukończenie pozostałych części A2.

Autostrada A2 w. Malinowiec - w. Łukowisko GDDKiA

Autostrada A2. Odcinek Siedlce Południe - Malinowiec GDDKiA

Autostrada A2 Swory - Biała Podlaska GDDKiA





Postęp prac jest całkiem niezły. Półmetek przekroczyli wykonawcy na odcinkach węzeł Łukowsiko – Swory oraz Malinowiec – węzeł Łukowisko. Dobre tempo utrzymują ekipy odpowiedzialne za A2 Siedlce – Malinowiec. W miejscu połączenia z oddaną do ruchu częścią A2 ułożono już nawierzchnię i zainstalowano sporą część infrastruktury.

Zaawansowanie robót (projektowania) na budowie autostrady A2 na wschód od Siedlec

Siedlce Płd. – Malinowiec. 68,55 proc. (97,5 proc.) – wykonawca: Strabag

Malinowiec – w. Łukowisko. 56,98 proc. (99 proc.) – wykonawca: Intercor

w. Łukowisko – Swory. 53,15 proc. (99 proc.) – wykonawca: Intercor

Swory – Biała Podlaska. 99,90 proc. (99 proc.) – wykonawca: Polaqua

Autostrada A2 Siedlce Płd. - Malinowiec GDDKiA

Autostrada A2 Malinowiec - w. Łukowisko GDDKiA

Zgodnie z planem GDDKiA zamierza w 2025 r. udostępnić do ruchu wszystkie cztery odcinki A2 Siedlce – Biała Podlaska. Czy wykonawcy zdążą z ukończeniem prac? Mimo przerwy zimowej ekipy budowlane prowadziły i dalej prowadzą prace tam, gdzie to możliwe. Dotyczy to m.in. nowych obiektów mostowych i przejść dla zwierząt oraz różnych prac ziemnych. Niewykluczone zatem, że przy dość korzystnej pogodzie uda się ukończyć na czas główną trasę i spokojnie prowadzić ostatnie prace np. na pobliskich drogach technicznych (jak w przypadku brakującego zachodniego połączenia A2 do Siedlec).

Autostrada A2 Swory - Biała Podlaska GDDKiA

Autostrada A2 Swory - Biała Podlaska GDDKiA

A co dalej? W przygotowaniu jest odcinek Biała Podlaska – Kijowiec (etap opracowania dokumentacji projektowej). Trwa postępowanie przetargowe na fragment Kijowiec – Dobryń (przetarg ogłoszono w grudniu 2024 r.). Lubelski urząd wojewódzki planuje jeszcze w tym roku wydać decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinków A2 Biała Podlaska – Kijowiec (ponad 16 km długości) oraz Kijowiec – Dobryń (ponad 9 km długości).