Nowa trasa w województwie lubuskim już otwarta. Szybszy dojazd na Pomorze

Obwodnica to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 7,3 km. W ramach jej budowy powstało kilka obiektów mostowych, skrzyżowania jednopoziomowe oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym przejścia dla zwierząt. Wykonana została także infrastruktura towarzysząca, m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ciekawostka, trasa została "przyozdobiona" krzewami i drzewami, których posadzono łącznie ok. 1,3 tys.

Nowa obwodnica w lubuskim. Trasa ma nowy przebieg

Początek nowej obwodnicy znajduje się na DK22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra przecina ona drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań w miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice.

Następnie biegnie przez dolinę Młynówki, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z DK22.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich. Bez uciążliwego tranzytu w mieście. Łatwiejszy dojazd na Pomorze

Podstawowym celem obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta. "Po oddaniu drogi do użytku i wyprowadzeniu ruchu ciężkiego poza centrum Strzelec Krajeńskich nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu jazdy oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach" - stwierdzają przedstawiciele GDDKiA.

Co więcej, dzięki trasie skróci się także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego. DK22 jest bowiem jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.